Наочно или наглядно - как правильно сказать на украинском: большинство ошибается

Многие люди в повседневной речи путают слова "наочно" и "наглядно", ведь они похожи по звучанию. Но в украинском языке разница между ними принципиальная: одно слово является нормой, а другое — грубой ошибкой.
Наочно или наглядно: как правильно
Форма "наглядно" и производные от нее ("наглядность") — это калька с русского языка, которая не соответствует нормам украинского языка.
Исконным и единственным правильным украинским эквивалентом является наречие "наочно" или существительное "наочность". Их значение связано с непосредственным восприятием органами зрения, очевидностью и ясностью. Когда мы говорим "наочно", имеем в виду демонстрацию фактов или процессов так, чтобы они были понятны без дополнительных объяснений.
Украинский язык предлагает богатый выбор слов, которые могут заменить кальку "наглядно" в зависимости от контекста:
- навіч;
- уявки;
- наявно;
- очевидно;
- ясно;
- зримо.
Об источнике: Толковый словарь
Толковый словарь — это вид словаря, в котором приводятся слова языка с объяснением их значения, грамматических свойств и возможных оттенков употребления. Основная цель толкового словаря — помочь пользователю понять значение слова и правильно его применять в речи.
