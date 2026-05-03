Наочно или наглядно - как правильно сказать на украинском: большинство ошибается

Схожесть звучания слов "наочно" и "наглядно" вводит многих в заблуждение, однако правильным является только одно из них.

Многие люди в повседневной речи путают слова "наочно" и "наглядно", ведь они похожи по звучанию. Но в украинском языке разница между ними принципиальная: одно слово является нормой, а другое — грубой ошибкой.

Наочно или наглядно: как правильно

Форма "наглядно" и производные от нее ("наглядность") — это калька с русского языка, которая не соответствует нормам украинского языка.

Исконным и единственным правильным украинским эквивалентом является наречие "наочно" или существительное "наочность". Их значение связано с непосредственным восприятием органами зрения, очевидностью и ясностью. Когда мы говорим "наочно", имеем в виду демонстрацию фактов или процессов так, чтобы они были понятны без дополнительных объяснений.

Украинский язык предлагает богатый выбор слов, которые могут заменить кальку "наглядно" в зависимости от контекста:

навіч;

уявки;

наявно;

очевидно;

ясно;

зримо.

