Наочно или наглядно - как правильно сказать на украинском: большинство ошибается

Инна Ковенько
3 мая 2026, 14:21обновлено 3 мая, 14:57
Схожесть звучания слов "наочно" и "наглядно" вводит многих в заблуждение, однако правильным является только одно из них.
"Наочно" или "наглядно": как правильно сказать на украинском языке

Вы узнаете:

  • Как сказать "наглядно" на украинском языке
  • Что означает слово "наглядно"

Многие люди в повседневной речи путают слова "наочно" и "наглядно", ведь они похожи по звучанию. Но в украинском языке разница между ними принципиальная: одно слово является нормой, а другое — грубой ошибкой.

Наочно или наглядно: как правильно

Форма "наглядно" и производные от нее ("наглядность") — это калька с русского языка, которая не соответствует нормам украинского языка.

Исконным и единственным правильным украинским эквивалентом является наречие "наочно" или существительное "наочность". Их значение связано с непосредственным восприятием органами зрения, очевидностью и ясностью. Когда мы говорим "наочно", имеем в виду демонстрацию фактов или процессов так, чтобы они были понятны без дополнительных объяснений.

Украинский язык предлагает богатый выбор слов, которые могут заменить кальку "наглядно" в зависимости от контекста:

  • навіч;
  • уявки;
  • наявно;
  • очевидно;
  • ясно;
  • зримо.

Об источнике: Толковый словарь

Толковый словарь — это вид словаря, в котором приводятся слова языка с объяснением их значения, грамматических свойств и возможных оттенков употребления. Основная цель толкового словаря — помочь пользователю понять значение слова и правильно его применять в речи.

