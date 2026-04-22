Говорить 'купить в рассрочку' - это грубая ошибка: как сказать правильно

Вы узнаете:
- Почему говорить "купить в рассрочку" — грубая ошибка
- Как сказать на украинском "в рассрочку"
В повседневной речи часто можно услышать кальку с русского языка — "купить в рассрочку". Это выражение часто используют в рекламе или быту, однако лингвисты отмечают, что в украинском языке есть собственный точный вариант..
Как сказать на украинском "в рассрочку"
На самом деле выражение "купить в рассрочку" на украинском языке правильно переводится как "купить на выплат".
Проект"Язык — ДНК нации" объясняет, что слова "строчити", "строчіння", "розстрочувати" в украинском языке имеют совсем другое значение — они относятся к портновскому делу, процессу шитья. Поэтому переносить их в сферу финансов и покупки товаров некорректно.
Лингвист Борис Антоненко-Давидович приводил примеры из классической литературы: "Хозяин шьет, какую-то полоску от куртки строчит" (Марко Вовчок).
А вот когда речь идет об оплате частями, в украинском языке есть старинное и точное выражение — "на выплат". Михаил Коцюбинский писал: "Глупо не надо, можно на выплат". Это подтверждает, что именно такая формулировка является устоявшейся в нашем языке.
Читайте также:
- Что означает выражение "цап-відбувайло" и откуда оно происходит: догадываются единицы
- Как по-украински сказать "бег трусцой" — мало кто знает правильный вариант
- Говорить "лопнуло терпение" — ошибка: назван точный украинский эквивалент
Об источнике: "Язык — ДНК нации"
"Язык — ДНК нации" — это независимый образовательный онлайн-проект, возникший в апреле 2014 года и в настоящее время работающий как платформа с упражнениями, блогом и интерактивными диктантами для совершенствования украинского языка.
