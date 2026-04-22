Говорить 'купить в рассрочку' - это грубая ошибка: как сказать правильно

Многие привыкли говорить "купить в рассрочку", но лингвисты объясняют, что это ошибка.

Как сказать по-украински "в рассрочку" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Почему говорить "купить в рассрочку" — грубая ошибка

Как сказать на украинском "в рассрочку"

В повседневной речи часто можно услышать кальку с русского языка — "купить в рассрочку". Это выражение часто используют в рекламе или быту, однако лингвисты отмечают, что в украинском языке есть собственный точный вариант..

Как сказать на украинском "в рассрочку"

На самом деле выражение "купить в рассрочку" на украинском языке правильно переводится как "купить на выплат".

Проект"Язык — ДНК нации" объясняет, что слова "строчити", "строчіння", "розстрочувати" в украинском языке имеют совсем другое значение — они относятся к портновскому делу, процессу шитья. Поэтому переносить их в сферу финансов и покупки товаров некорректно.

Лингвист Борис Антоненко-Давидович приводил примеры из классической литературы: "Хозяин шьет, какую-то полоску от куртки строчит" (Марко Вовчок).

А вот когда речь идет об оплате частями, в украинском языке есть старинное и точное выражение — "на выплат". Михаил Коцюбинский писал: "Глупо не надо, можно на выплат". Это подтверждает, что именно такая формулировка является устоявшейся в нашем языке.

Об источнике: "Язык — ДНК нации" "Язык — ДНК нации" — это независимый образовательный онлайн-проект, возникший в апреле 2014 года и в настоящее время работающий как платформа с упражнениями, блогом и интерактивными диктантами для совершенствования украинского языка.

