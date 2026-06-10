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Как избавиться от белокрылки на капусте: поэтапный эффективный метод без химии

Руслан Иваненко
10 июня 2026, 23:14обновлено 11 июня, 00:42
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Садовод объяснил, как правильно приготовить раствор для защиты капусты от опасного вредителя.
Капуста
При какой температуре и в какое время суток опрыскивание дает наилучший результат / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как избавиться от белокрылки на капусте без химии
  • Какой раствор приготовить для опрыскивания
  • Сколько раз нужно обрабатывать грядки

Появление белокрылки на огороде представляет серьезную угрозу для будущего урожая. Этот мелкий белый вредитель особенно любит капусту и способен быстро распространяться по грядкам, высасывая соки из растений и ослабляя их развитие.

Главред решил выяснить, какой натуральный метод поможет эффективно защитить капусту от белокрылки без применения токсичных веществ.

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Как рассказал автор YouTube-канала "Корисное TV", справиться с вредителем помогает современный биологический препарат на основе природных компонентов.

Как избавиться от белокрылки на капусте без химии

По словам эксперта, эффективной альтернативой традиционным инсектицидам является биопрепарат "Актофит". Его основное действующее вещество — аверсектин С, который оказывает контактно-кишечное действие на насекомых.

После попадания в организм вредителя вещество блокирует работу нервной системы, вызывая паралич и последующую гибель. Грызущие насекомые теряют активность уже через несколько часов, а сосущие вредители перестают двигаться примерно через 16 часов после контакта с препаратом. Полная гибель популяции происходит в течение нескольких суток.

Важным преимуществом биологического средства является его быстрое естественное разложение. Уже через двое суток после обработки овощи можно безопасно употреблять в пищу.

О недостатках химических препаратов и преимуществах биологического метода рассказал опытный огородник:

"Во-первых, химические средства не всегда помогают, а во-вторых, с капусты вся химия со временем не выходит, и эта капуста после обработки химикатами будет вредной для употребления", — добавил автор.

Какой раствор поможет от белокрылки на капусте

Для максимальной эффективности специалист советует использовать препарат вместе с прилипателем. Из-за естественного воскового налета на листьях капусты обычный раствор может просто стекать с поверхности растения.

Капуста, Что посадить рядом с капустой, Хорошие соседи для капусты
Хорошие соседи для капусты / Инфографика: Главред

Для двухлитрового опрыскивателя необходимо приготовить смесь из 3 мл прилипателя и 4 мл препарата "Актофит". Сначала компоненты смешивают в небольшом количестве теплой воды до полного растворения, после чего добавляют к основному объему воды в опрыскивателе.

Также эксперт рекомендует регулярно удалять сорняки вокруг грядок, ведь именно на дикорастущих растениях белокрылка часто образует новые колонии.

Когда обрабатывать капусту от белокрылки

Для получения результата важно учитывать погодные условия. Биопрепарат лучше всего работает при температуре от +18 градусов и выше. В то же время обработку нельзя проводить под прямыми солнечными лучами, поскольку ультрафиолет снижает эффективность природных компонентов.

Лучшим временем для опрыскивания считается утренний или вечерний период. Особое внимание следует уделять нижней стороне листьев, где обычно концентрируется наибольшее количество вредителей.

Что любит и чего не любит капуста
Что любит и чего не любит капуста / Инфографика: Главред

Сколько раз нужно обрабатывать капусту

Главная сложность в борьбе с белокрылкой заключается в том, что препарат не воздействует на яйца насекомых. Из-за этого после первой обработки могут появляться новые особи.

Именно поэтому огородник рекомендует проводить три последовательные обработки с интервалом в пять дней.

"На яйца он не действует, поэтому через 5 дней мы проводим еще одну такую обработку против тех вредителей, которые вылупятся из яиц, а затем, после второй обработки, еще через 5 дней мы снова повторяем обработку средством Актофит в тех же пропорциях, чтобы уничтожить все остатки, и только таким образом мы можем полностью уничтожить белокрылку", — добавил огородник.

Подробнее о том, чем обработать капусту от вредителя, смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Корисное TV"

YouTube-канал "Корисное TV" — это канал, на котором можно найти множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На данный канал подписалось более 2,92 миллиона пользователей.

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