Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садовода

Руслан Иваненко
10 июня 2026, 03:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Специалист объяснил, как совмещать полив и удобрения, чтобы не повредить корневую систему растения
Голубика
Как поддерживать оптимальный уровень pH почвы для лучшего плодоношения голубики / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как подкислять почву голубики
  • Какое удобрение повышает урожай
  • Как правильно поливать кусты

Голубика остается одной из самых популярных ягодных культур среди украинских садоводов, однако для получения щедрого урожая недостаточно просто правильно высадить кусты. В период формирования ягод растение особенно нуждается в питательных веществах и оптимальном уровне кислотности почвы.

Даже после сложной весны на многих кустах голубики формируется значительное количество завязи. Однако без дополнительной подкормки часть ягод может остаться мелкой или потерять вкусовые качества.

видео дня

Главред решил выяснить, как правильно подкармливать голубику в период плодоношения и почему кислотность почвы имеет решающее значение для этой культуры.

Как рассказал опытный садовод и огородник на YouTube-канале "Наша дача", основой здорового развития голубики является поддержание кислой среды в прикорневой зоне.

Почему голубике необходима кислая почва

В отличие от многих других садовых культур, голубика имеет особую корневую систему, которая эффективно работает только в кислой среде. Усваивать питательные вещества растению помогают микоризные грибы, развивающиеся исключительно при соответствующем уровне кислотности.

"Колоидная сера всегда подкисляет почву, и именно в такой гранулированной форме она постепенно перерабатывается почвенными микроорганизмами и превращается в серную кислоту. В кислой среде хорошо развиваются микоризные грибы, которые располагаются и живут на корневой системе голубики. Без этих микоризных грибов, обитающих только в кислой среде, голубика не может усваивать никакие питательные элементы, даже если там будет очень много питательных веществ — азота, калия, фосфора и других элементов — голубика не сможет сама по себе усвоить их без микоризных грибов", — добавил садовод.

Именно поэтому регулярное внесение серы и других подкислителей является важной частью ухода за кустами. Если уровень pH почвы выходит за пределы оптимальных показателей, даже качественные удобрения не принесут ожидаемого результата.

Какая подкормка поможет увеличить урожай голубики

Для поддержания растения во время налива ягод специалисты рекомендуют использовать комплексные минеральные удобрения вместе с легким подкислением почвы.

Один из проверенных вариантов — приготовление рабочего раствора из 10 литров теплой воды, одной чайной ложки лимонной кислоты и 10–15 граммов комплексного удобрения с формулой 20-20-20. Такой состав помогает одновременно обеспечить питание и поддержать необходимый уровень кислотности.

Сажаем голубику: важные советы
Сажаем голубику: важные советы / Инфографика: Главред

Альтернативой могут стать специализированные удобрения длительного действия для кислолюбивых культур. Они уже содержат сбалансированный набор макроэлементов и подкисляющих компонентов.

"В их составе уже есть азот 17, фосфор 13, калий 14 и сера 24% именно эти 24% серы, попав в прикорневую зону, будут переработаны микроорганизмами микоризой, преобразованы в серную кислоту, и именно эта сера в виде будущей серной кислоты и будет обеспечивать необходимую кислотность почвы", — специалист.

По словам эксперта, такие препараты не только питают растение, но и помогают поддерживать комфортную среду для развития полезной микоризы.

Как правильно поливать голубику во время внесения удобрений

Важно помнить, что любые питательные растворы необходимо вносить только на хорошо увлажненную почву. Это позволяет избежать повреждения корневой системы и обеспечивает равномерное усвоение питательных веществ.

"Сначала перед подкормкой хотя бы под такой кустик 5 л чистой воды вылейте под каждый куст, чтобы увлажнить, а потом уже на влажную почву сюда вылеем", — отметил садовод.

Что любит и чего не любит голубика
Что любит и чего не любит голубика / Инфографика: Главред

Специалист рекомендует поддерживать кислотность рабочего раствора на уровне 4,5–5,5 pH. Наилучшим показателем для голубики считается диапазон 4,5–5 pH. После предварительного полива под каждый взрослый куст вносят примерно 5 литров питательного раствора.

Подробнее о подкормке голубики смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!"

На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.

Ведет канал его автор по имени Валерий.

"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
удобрения сад голубика
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Чонгарский мост парализован: повторный удар БпЛА разрушил стратегический объект

Чонгарский мост парализован: повторный удар БпЛА разрушил стратегический объект

23:56Украина
"Мы делаем все для этого": в Генштабе прокомментировали приближение мира в Украине

"Мы делаем все для этого": в Генштабе прокомментировали приближение мира в Украине

23:11Война
"Мадяр" раскрыл детали мощных ударов по целям РФ: что взорвали на ВОТ

"Мадяр" раскрыл детали мощных ударов по целям РФ: что взорвали на ВОТ

21:47Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ни на градус больше: какая должна быть температура в холодильнике летом

Ни на градус больше: какая должна быть температура в холодильнике летом

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 10 июня: Быкам - освобождение, Петухам - неожиданности

Китайский гороскоп на завтра, 10 июня: Быкам - освобождение, Петухам - неожиданности

"Нам нужны ваши деньги": Зеленский сделал неожиданное заявление об Абрамовиче

"Нам нужны ваши деньги": Зеленский сделал неожиданное заявление об Абрамовиче

Россия подготовилась к массированному обстрелу: какие регионы под угрозой

Россия подготовилась к массированному обстрелу: какие регионы под угрозой

Последние новости

04:20

Завтрак за 10 минут: рецепт хачапури на прикорм, который ребенок съест полностью

04:00

Красота или хитрый расчет — зачем украинцы сажали мальвы возле дома

03:45

Как уничтожить тлю на смородине без опасной химии: поможет обычное мылоВидео

03:15

Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садоводаВидео

02:20

Ученые раскрыли неожиданный секрет: что помогает дожить до 100 лет

Для России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – МаксаковаДля России наступает час Ч, Путина уже готовы сдать – Максакова
01:30

Отмена резкого повышения тарифа на проезд: в КГГА приняли важное решение

00:50

Дроны становятся "невидимыми": стало известно о новых настройках российских БпЛА

00:11

Больше, чем слова: какие странные ритуалы влюбленных укрепляют отношения на годыВидео

09 июня, вторник
23:56

Чонгарский мост парализован: повторный удар БпЛА разрушил стратегический объект

Реклама
23:11

"Мы делаем все для этого": в Генштабе прокомментировали приближение мира в Украине

23:00

"Путин выстрелил себе в ногу": в РФ растет недовольство Кремлем из-за одного решения

22:59

Как сделать окна сверкающими надолго: один простой секрет творит чудесаВидео

22:50

Киркоров публично плюнул в лицо Тодоренко: что она сделала

22:35

Судьи "Мастер Шеф" рыдали: что случилось на шоу

21:47

"Мадяр" раскрыл детали мощных ударов по целям РФ: что взорвали на ВОТ

21:29

Мечты четырех знаков зодиака станут реальностью: кому 10 июня принесет кучу денег

21:17

Поставлял ракеты для армии: под Москвой взорвали топ-военного Минобороны РФ

21:06

Укрзализныця запускает новые рейсы из Днепра на лето: куда будут курсировать поезда

20:51

Розы будут цвести непрерывно: чем из кухни нужно полить кусты в июнеВидео

20:43

Новый "налог на OLX": украинцам рассказали, кто может не платить

Реклама
20:40

Секрет пышного цветения: какая простая ошибка мешает комнатным растениям

20:35

Всего пол-литра под куст: как быстро исправить скрученные листья томатовВидео

20:31

Популярный продукт: что нельзя давать кошкам даже в небольших количествахВидео

20:00

Столкновение РФ с НАТО: раскрыты вероятные сроки нового конфликта

19:50

Имеет ли особую силу вода, освященная на определенные праздники – ответ священника

19:43

Дочь путинистки Успенской оказалась в больнице: первые фото

19:36

Ошибка, которая режет слух: как правильно назвать "кольцо" на украинском языке

19:20

"Получил нужный результат": Зеленский рассказал о последствиях письма Путину

19:10

Почему обострились отношения между Украиной и Польшей: Денисенко назвал основные причинымнение

19:08

Есть ли угроза вторжения на границе с Беларусью на Житомирщине: что говорят военные

18:54

Без второго шанса: какие знаки Зодиака никогда не возвращаются к бывшим

18:49

Спасатели потеряли дар речи, заметив собаку посреди моря одну на лодке

18:39

Россия выбрала новую цель для ударов: угроза для одного города Украины

18:37

Секрет пышного сада: какие растения обязательно нужно обрезать в июнеВидео

18:25

Крысы не подойдут на километр: запах каких растений они терпеть не могут

18:21

Адвокаты Кипермана опровергли связь бизнесмена с осужденным юристом Носовым

18:17

Доллар установил новый абсолютный рекорд: курс валют на 10 июня

18:12

"Россияне ощутят войну": Зеленский анонсировал массированные удары ракет и дронов по РФВидео

18:11

У смартфонов есть срок годности и его можно проверить

17:38

Звезд больше нет: Потап и Настя получили серьезный удар в Украине

Реклама
17:37

Россияне начали отступление на фронте: названы причины и последствия для Украины

17:10

Видели все, но знают лишь единицы: что такое "фрамуга" и "викница"Видео

17:04

Под Киевом существует другой "город": что нашли под улицами столицы и в чем опасностьВидео

16:57

Никакая не "умничка": как правильно и красиво похвалить за ум на украинском языке

16:52

Обычная вещь из сарая, которую многие считают мусором, спасает урожайВидео

16:50

Как ещё можно назвать Евгению на украинском: мягкие и благозвучные варианты

16:46

"Ее не было в Украине": стало известно, где жила Ротару во время войны

16:26

"Для будущих поколений": демонтированный памятник Булгакову хотят сохранить

16:23

В Черкасской области конфликт с ТЦК закончился стрельбой: что известно

16:10

Защитник двора или угроза: почему не стоит пилить грецкий орех во дворе

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять