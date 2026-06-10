Как получить крупные ягоды голубики: простая формула подкормки от садовода

Специалист объяснил, как совмещать полив и удобрения, чтобы не повредить корневую систему растения

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Как поддерживать оптимальный уровень pH почвы для лучшего плодоношения голубики / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

Как подкислять почву голубики

Какое удобрение повышает урожай

Как правильно поливать кусты

Голубика остается одной из самых популярных ягодных культур среди украинских садоводов, однако для получения щедрого урожая недостаточно просто правильно высадить кусты. В период формирования ягод растение особенно нуждается в питательных веществах и оптимальном уровне кислотности почвы.

Даже после сложной весны на многих кустах голубики формируется значительное количество завязи. Однако без дополнительной подкормки часть ягод может остаться мелкой или потерять вкусовые качества.

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Главред решил выяснить, как правильно подкармливать голубику в период плодоношения и почему кислотность почвы имеет решающее значение для этой культуры.

Как рассказал опытный садовод и огородник на YouTube-канале "Наша дача", основой здорового развития голубики является поддержание кислой среды в прикорневой зоне.

Почему голубике необходима кислая почва

В отличие от многих других садовых культур, голубика имеет особую корневую систему, которая эффективно работает только в кислой среде. Усваивать питательные вещества растению помогают микоризные грибы, развивающиеся исключительно при соответствующем уровне кислотности.

"Колоидная сера всегда подкисляет почву, и именно в такой гранулированной форме она постепенно перерабатывается почвенными микроорганизмами и превращается в серную кислоту. В кислой среде хорошо развиваются микоризные грибы, которые располагаются и живут на корневой системе голубики. Без этих микоризных грибов, обитающих только в кислой среде, голубика не может усваивать никакие питательные элементы, даже если там будет очень много питательных веществ — азота, калия, фосфора и других элементов — голубика не сможет сама по себе усвоить их без микоризных грибов", — добавил садовод.

Именно поэтому регулярное внесение серы и других подкислителей является важной частью ухода за кустами. Если уровень pH почвы выходит за пределы оптимальных показателей, даже качественные удобрения не принесут ожидаемого результата.

Какая подкормка поможет увеличить урожай голубики

Для поддержания растения во время налива ягод специалисты рекомендуют использовать комплексные минеральные удобрения вместе с легким подкислением почвы.

Один из проверенных вариантов — приготовление рабочего раствора из 10 литров теплой воды, одной чайной ложки лимонной кислоты и 10–15 граммов комплексного удобрения с формулой 20-20-20. Такой состав помогает одновременно обеспечить питание и поддержать необходимый уровень кислотности.

Сажаем голубику: важные советы / Инфографика: Главред

Альтернативой могут стать специализированные удобрения длительного действия для кислолюбивых культур. Они уже содержат сбалансированный набор макроэлементов и подкисляющих компонентов.

"В их составе уже есть азот 17, фосфор 13, калий 14 и сера 24% именно эти 24% серы, попав в прикорневую зону, будут переработаны микроорганизмами микоризой, преобразованы в серную кислоту, и именно эта сера в виде будущей серной кислоты и будет обеспечивать необходимую кислотность почвы", — специалист.

По словам эксперта, такие препараты не только питают растение, но и помогают поддерживать комфортную среду для развития полезной микоризы.

Как правильно поливать голубику во время внесения удобрений

Важно помнить, что любые питательные растворы необходимо вносить только на хорошо увлажненную почву. Это позволяет избежать повреждения корневой системы и обеспечивает равномерное усвоение питательных веществ.

"Сначала перед подкормкой хотя бы под такой кустик 5 л чистой воды вылейте под каждый куст, чтобы увлажнить, а потом уже на влажную почву сюда вылеем", — отметил садовод.

Что любит и чего не любит голубика / Инфографика: Главред

Специалист рекомендует поддерживать кислотность рабочего раствора на уровне 4,5–5,5 pH. Наилучшим показателем для голубики считается диапазон 4,5–5 pH. После предварительного полива под каждый взрослый куст вносят примерно 5 литров питательного раствора.

Подробнее о подкормке голубики смотрите в видео.

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Об источнике: Youtube-канал "Наша дача!" На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству. Ведет канал его автор по имени Валерий. "Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь, и будем выращивать вместе", — написал он в своем профиле.

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