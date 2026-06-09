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Всего пол-литра под куст: как быстро исправить скрученные листья томатов

Руслан Иваненко
9 июня 2026, 20:35
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Огородник рассказал, как по скрученным листьям вовремя распознать перекорм томатов и спасти будущий урожай.
Томаты, помидоры
Как заставить помидоры давать плоды, а не лишнюю листву / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Почему верхние листья томатов скручиваются
  • Чем подкормить помидоры для хорошего урожая
  • Как остановить отложение жира на кустах без вреда для растений

При выращивании томатов многие дачники сталкиваются с проблемой, когда верхние листья на растениях начинают скручиваться и деформироваться. На первый взгляд это может выглядеть как признак болезни или недостатка питательных веществ, однако причина часто кроется в другом.

Главред решил выяснить, почему верхние листья томатов скручиваются, какие факторы провоцируют проблему и какие методы помогут быстро вернуть растениям здоровое состояние.

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Как рассказал автор YouTube-канала "Корисное TV", подобное состояние является характерным признаком так называемого жирения томатов. Если вовремя не отреагировать, растение начнет активно наращивать зеленую массу в ущерб формированию плодов, что может негативно повлиять на будущий урожай.

Почему скручиваются верхние листья помидоров

По словам эксперта, характерным признаком жирности является скручивание верхних листьев в форму "бараньего рога", тогда как нижние листья остаются крупными, ровными и здоровыми на вид.

Основной причиной такого явления является избыток азота в почве. Чаще всего это происходит из-за чрезмерного внесения азотных удобрений или использования большого количества органики при высадке рассады. Ситуацию также может усугублять высокая температура воздуха, особенно в теплицах.

Специалисты отмечают, что при перекормке томаты направляют все силы на развитие стеблей и листьев. В результате цветки начинают осыпаться, а завязи формируются значительно хуже. Даже те плоды, которые все же появятся, могут остаться мелкими из-за неправильного распределения питательных веществ.

Чем подкормить томаты при скручивании листьев

Для быстрого прекращения процесса жирности автор канала рекомендует использовать калийные удобрения, в частности сульфат калия. Они содержат высокую концентрацию калия и серы, что способствует быстрому усвоению питательных элементов корневой системой. Важным преимуществом является отсутствие хлора, к которому томаты достаточно чувствительны.

Как сажать томаты
Как высаживать томаты / Инфографика: Главред

Для приготовления рабочего раствора нужно растворить одну столовую ложку сульфата калия без горки в 10 литрах воды комнатной температуры. Перед внесением подкормки растения рекомендуется хорошо полить обычной водой. Под каждый куст выливают примерно 0,5 литра готового раствора.

При правильном применении уже через несколько дней можно заметить положительные изменения — листья постепенно начнут выравниваться, а растение переключится на формирование плодов.

Какие альтернативы можно использовать

В качестве альтернативы сульфату калия огородники часто применяют настой древесной золы или гумат калия.

Для приготовления раствора на основе золы один литр готового настоя добавляют в 10 литров воды и используют по одному литру под каждый куст. Гумат калия необходимо разводить в соответствии с рекомендациями производителя.

В то же время эксперт обращает внимание, что гумат калия действует медленнее, а чрезмерное использование золы может изменять кислотность почвы, что влияет на усвоение других важных элементов питания.

Что любят и чего не любят томаты
Что любят и чего не любят томаты / Инфографика: Главред

Подробнее о том, чем подкормить томаты при скручивании листьев, смотрите в видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Корисное TV"

YouTube-канал "Корисное TV" — это канал, на котором можно найти множество лайфхаков, самоделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты по уходу за садом и огородом. На данный канал подписалось более 2,92 миллиона пользователей.

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