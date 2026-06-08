Листья желтеют не просто так: как понять, что растению много воды

Из-за лишней воды растения погибают быстрее, чем от засухи.

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Не засуха, а вода: что чаще всего убивает растения летом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Постоянно мокрый грунт провоцирует опасный грибок и плесень

Большинству культур хватает всего пары обильных поливов в неделю

Вазоны с хорошим дренажом защитят корни от гибели

В жаркую погоду летом многим садоводам может казаться, что растениям не хватает воды. Некоторые поливают их несколько раз в день. Однако стоит помнить, что такие действия могут погубить растений, ведь чрезмерный полив может быть так же опасен, как и обезвоживание.

Что такое чрезмерный полив и как понять, что растению много воды - пишет Главред.

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Что свидетельствует о чрезмерном поливе растения

Опытные садоводы назвали типичные симптомы переувлажнения.

1. Пожелтение листьев.

Если листья растения становятся бледными и желтыми, это часто является первым признаком избытка воды, пишет Аgroinform.hu.

2. Мягкие, увядающие стебли.

Корни могут начать гнить из-за недостатка кислорода, в результате чего стебли растения становятся мягкими и водянистыми.

3. Плесень, грибок.

Застоявшаяся вода способствует развитию грибковых заболеваний, которые проявляются в виде беловатой плесени и коричневых пятен.

4. Корневая гниль.

Если вы вынули растение из горшка и обнаружили коричневые, слизистые корни, которые плохо пахнут, то вы почти наверняка его перелили.

Почему чрезмерный полив так опасен

Корням растений нужна не только вода, но и воздух. Если они постоянно находятся в воде, корни задохнутся, загниют, и растение быстро погибнет.

Чрезмерный полив особенно опасен для горшечных растений, где избыток воды не может стекать.

Правила полива огурцов / Инфографика: Главред

Как правильно поливать растения летом

Перед поливом воткните палец в почву. Если верхние 5-7 сантиметров почвы сухие - смело поливайте.

Избегайте слишком частого полива: большинству растений требуется 1-2 обильных полива в неделю, в зависимости от типа почвы и температуры.

Используйте горшок с отверстиями на дне, чтобы излишки воды могли стекать.

Поливайте утром или вечером - в это время вода испаряется меньше, и корни растений лучше её используют.

Как писал Главред, среди садоводов и дачников летом возобновляются споры о том, можно ли поливать растения в жару. Бытует мнение, что капли воды на листьях работают как линзы и вызывают ожоги, а само испарение влаги может погубить культуру.

Опытный специалист и автор Youtube-канала Садівник наглядно доказал, почему этот запрет является мифом и в каких ситуациях полуденный полив жизненно необходим.

Смотрите видео - Можно ли поливать растения в жару:

Ранее эксперт по садоводству и автор проекта Beginner's Garden - Journey with Jill Джилл МакШихи рассказала, сколько воды нужно саду, следует ли поливать растения вручную или лучше использовать капельные шланги, как понять, получают ли овощи слишком много или слишком мало воды? Детальнее читайте в материале: Когда и как поливать огород, чтобы не загубить растения: советы эксперта.

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Об источнике: Agroinform.hu Agroinform.hu — один из крупнейших венгерских аграрных информационных порталов, освещающий новости сельского хозяйства, садоводства, огородничества, растениеводства и животноводства. Издание публикует практические советы для фермеров и владельцев приусадебных участков, аналитические материалы и отраслевые новости.

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