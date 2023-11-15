Вы неправильно поливали вазоны: трюк со льдом, который не позволит растениям гнить

Чрезмерный полив растений может повредить их корни, но вы можете легко решить эту проблему с помощью кубиков льда.

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Как правильно поливать растения - лайфхак со льдом не даст корням "гнить" / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Мы все знаем, что одним из первых шагов в уходе за растением это обеспечение ее достаточным количеством воды, чтобы она могла оставаться здоровой как можно дольше. Но знаете ли вы, что одной из самых распространенных ошибок владельцев растений является чрезмерный полив? Да, в уходе за растениями существует такое понятие, как избыток воды, и он может иметь разрушительные последствия, пишет Mirror.

Чрезмерный полив может привести к возникновению так называемой корневой гнили, которая в буквальном смысле слова приводит к тому, что стебель вашего растения начинает разлагаться. Это заболевание характерно как для комнатных, так и для уличных растений, но чаще всего встречается у комнатных растений, поскольку избыток воды часто никуда не стекает, и растение остается в жидкости.

К счастью, специалисты по садоводству разработали простой способ, с помощью которого вы можете обеспечить своим растениям необходимое количество воды, не беспокоясь о том, что вы их перелите, - просто использовать кубики льда.

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По словам специалистов компании Ice Co, добавления нескольких кубиков льда в почву ваших комнатных растений может быть достаточно, чтобы обеспечить достаточное увлажнение, поскольку они медленно тают в течение дня.

Более того, использование кубиков льда может сэкономить ваше время, так как вам не нужно стоять и поливать растения. Вы также избавите себя от головной боли от протекающих лейок и, возможно, даже сэкономите на счетах за воду, так как вам не придется выливать оставшуюся жидкость в лейке после того, как вы полили все свои растения.

Эксперты из Our Houseplants говорят: "этот трюк с кубиками льда может помочь вам сэкономить на оплате счетов:

"Трюк с кубиками льда - это простое решение, которое обеспечивает безопасный способ предотвратить чрезмерный полив, не позволяя избытку воды собираться вокруг корней. Это помогает предотвратить корневую гниль и сохранить ваши растения здоровыми и счастливыми".

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