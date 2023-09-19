3 полезные комнатные растения, которые должны быть в каждом доме

Помимо украшения интерьера, комнатные растения способствуют созданию здоровой и приятной атмосферы в вашем доме.

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Полезные комнатные растения / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Мы поделимся с вами списком полезных растений, которые должны присутствовать в каждом доме, и даже подскажем, какие растения идеально подходят для спальни.

Какие растения должны быть в каждом доме?

Лаванда: Это растение известно своим успокаивающим ароматом. Оно помогает снять стресс и улучшить качество сна. Поставьте горшок с лавандой на окне в гостиной или спальне.

Фикус: Фикус является одним из самых популярных комнатных растений. Он не только украшает интерьер, но и помогает очищать воздух от вредных веществ.

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Алоэ вера: Это растение известно своими лечебными свойствами. Гель из алоэ используется для лечения ожогов и солнечных ожогов. Разместите горшок с алоэ в кухне или на окне ванной.

Какие растения должны быть в спальне?

Сансевиера (мать-и-мачеха): Это растение известно своей способностью очищать воздух от вредных веществ, а также выпускать кислород ночью. Оно идеально подходит для спальни.

Лаванда: Уже упомянутая лаванда - отличный выбор для спальни, так как ее аромат помогает расслабиться и заснуть глубоким сном.

Шеффлера: Это растение также известно как "дерево счастья" и приносит удачу и гармонию в дом. Оно способствует созданию уютной атмосферы в спальне.

Японский спатифиллум (спатифиллум волшебника): Это растение помогает увлажнять воздух и является отличным фильтром для вредных веществ. Оно также приносит умиротворение своей красотой.

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