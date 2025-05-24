Почему нельзя поливать огород и сад днем: эксперты дали четкий ответ

Для сохранения здоровья растений важно поливать их, ориентируясь на состояние почвы, а не на жесткий график.

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Когда поливать растения правильно / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Лучшее время для полива уличных растений - утро

Во время полива комнатных - важно ориентироваться на состояние почвы и влагу

Даже самые неприхотливые зеленые любимцы могут погибнуть, если допускать ошибки в уходе - и чаще всего проблемы возникают именно из-за неправильного полива. Как объясняет издание Real Simple, способ и время полива играют ключевую роль в сохранении здоровья растений, отметил Главред.

Как поливать правильно огород?

Особенно критично - не увлажнять растения в самый жаркий период суток. Летом, когда солнце в зените, большая часть воды просто испаряется, не успевая добраться до корней. В результате растение остается без должной гидратации.

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Кроме того, капли воды на листьях под прямым солнцем могут превратиться в линзы, способные буквально "сжечь" поверхность листьев. В таких случаях полив вредит вместо того, чтобы помогать.

Эксперты советуют отдавать предпочтение поливу утром - в это время еще прохладно, влага не испаряется слишком быстро, а растения активно впитывают воду через корни.

А вот полив вечером может иметь другие риски: ночью температура падает, растение почти не поглощает воду, и избыточная влага задерживается в почве. Это создает идеальные условия для развития грибковых болезней и гнили.

Виды роз / Инфографика: Главред

Как правильно поливать комнатные растения?

Для домашних растений не существует универсального расписания. Все зависит от температуры, освещения и влажности в помещении. Эти факторы влияют на то, насколько быстро высыхает земля в вазоне и когда снова нужен полив.

Если почва остается сырой несколько дней - это сигнал, что дополнительная влага не нужна. Наоборот, поникшие или увядшие листья - признак того, что растение нуждается в воде, даже если еще не пришел "запланированный" день полива.

Что касается времени суток, то для комнатных растений оно менее критично. Полив можно проводить в удобный момент, однако в период особой жары лучше этого избегать, ведь перегретая вода или стресс от высокой температуры могут навредить.

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Что известно о Real Simple? Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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