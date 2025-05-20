От зернышка до саженца: когда и как пикировать томаты

О чем вы узнаете:
- Когда нужно пикировать помидоры
- Как правильно осуществить процесс пикировки
Пикировка - это процесс пересаживания сеянцев из общей емкости в отдельные горшочки или контейнеры. Такая процедура позволяет отсеять слабые растения и обеспечить более сильным сеянцам больше пространства для развития корневой системы. Благодаря этому томаты используют питательные вещества и влагу только на крепкие всходы, что положительно влияет на урожайность. Семена на начальном этапе могут расти в обычном грунте, а готовый питательный субстрат используют уже для лучших растений, что позволяет сэкономить время, удобрения и пространство. Как это правильно сделать поможет разобраться Главред.
Когда пикировать рассаду помидоров
Оптимальное время для пикировки наступает примерно через 2-3 недели после посева, когда у сеянцев появляются 2-3 настоящих листочка. В этот момент корневая система уже достаточно сформирована для пересадки, а побеги еще молодые, поэтому легко приживаются на новом месте. Растения, которые слишком вытянулись или имеют слабый стебель, лучше сразу отсеять. Пикировка будет успешной при условии увлажненной почвы и температуры около 18-20 °C днем.
Подготовка к пикированию
Примерно за час до пересадки рассаду необходимо хорошо полить - это облегчит извлечение сеянцев из общей емкости вместе с комом земли и уменьшит риск повреждения корней. Горшочки или стаканчики следует наполнить свежим питательным грунтом и хорошо увлажнить. Для удобства можно подготовить деревянную палочку или ложку, которой будет легко вырыть лунку и подцепить сеянцы. Предварительно стоит провести сортировку всходов, отделив слабые или поврежденные растения, которые пересаживать нецелесообразно.
Процесс пикирования сеянцев
Сеянцы пересаживают по одному. Сначала в почве делают лунки соответствующей глубины и ширины. Каждый сеянец осторожно вынимают вместе с комом земли. Если корешки слишком длинные или спутанные, их можно слегка укоротить - это стимулирует развитие новых боковых корней. Высаживают сеянцы глубже, чем они росли: стебель можно присыпать землей до уровня первых настоящих листочков. Такой способ посадки способствует образованию дополнительных корней и делает растение более крепким. После посадки почву вокруг корней слегка уплотняют, чтобы не осталось воздушных пустот. Затем рассаду осторожно поливают теплой водой (20-22 °С), не создавая луж. По желанию можно добавить в воду слабый раствор марганца - для обеззараживания почвы.
Уход после пикировки
После пересадки рассаду рекомендуется поставить на несколько дней в затененное, прохладное место с температурой около 18-20 °С. Это позволяет растениям оправиться от стресса пересадки. Не стоит сразу ставить их под яркий свет или на прямое солнце - растения могут завянуть. В первые дни важно внимательно следить за поливом: почва должна оставаться умеренно влажной. Переувлажнение может привести к загниванию, а пересушивание - к ослаблению рассады. Через неделю, когда растения приживутся, можно постепенно увеличить полив и начать подкормку специальными удобрениями для рассады.
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