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Чем можно полить рассаду, чтобы она была крепкой: результат поразит

Юлия Закрепа
12 апреля 2024, 01:35
Чем полить рассаду от вытягивания и как ухаживать за ней первое время - узнайте в материале Главреда.
Чем можно полить рассаду, чтобы она была крепкой: результат поразит
Как подкормить рассаду / коллаж: Главред, скриншоты: видео

Чем подкормить помидоры, чтобы рассада не вытягивалась и росла здоровой - Главред собрал полезные советы, как вырастить хорошую рассаду, чтобы в будущем она принесла бешеный урожай.

Опытный садовод рассказал на своем канале в Youtube о том, как и чем подкормить рассаду помидоров, перца, баклажанов и огурцов. Он сообщил, если придерживаться советов, тогда результат вас поразит.

Чем подкормить рассаду, чтобы она была толстая и крепкая

Специалисты по аграрному делу поделились своим опытом, как подкормить рассаду. Первый признак, что рассада меняется и вытягивается - темно-зеленые здоровые растения в стаканчиках превратятся в полосатые, светло зеленые и "худые" растения. Специалисты советуют в таком случае применять регулятор роста, ведь он действенно поможет рассаде распределять питательные вещества, а корневая система начнет правильно разрастаться

Уже после первого применения регулятора роста, рассада прекратит расти вверх, а ее стебли наполнятся витаминами и станут толще и здоровее. Благодаря этому и корни будут получать соответствующее питание, что приведет к усиленному развитию корневой системы.

Чем полить рассаду для роста народными средствами

  • Если поливать землю настоем из луковой шелухи и соблюдать регулярность, тогда почва станет более насыщенной на питательные вещества. Настой из луковой шелухи поможет дезинфицировать почву, поэтому уменьшается риск заболевания рассады "черной ножкой" или другими болезнями. Специалисты советуют использовать такой метод полива время от времени. Для смеси нужно лишь залить 20 г луковой шелухи пятью литрами воды и оставить настаиваться на 5 дней.
  • Полезным для почвы в котором находится рассада, станет настой яичной скорлупы. Стоит в трехлитровую банку насыпать скорлупу от яиц на две трети объема и залить туда воду. Чтобы жидкость настоялась, нужно оставить банку в теплом месте на 4 дня. Готовый настой рекомендуют использовать для полива рассады, предварительно разбавив водой 1:3.

Чем подкормить помидоры, чтобы рассада не вытягивалась

Мало кто знает, однако, рассада может прекратить правильно развиваться и начать вытягиваться из-за жарких температур и плохой освещенности. В таком случае рассада будет иметь тонкий стебель. Чтобы рассада помидоров не вытягивалась, следует своевременно опрыскивать регулятором роста. Специалисты советуют делать это в период, через 10-12 дней после пересадки в большую емкость. Если вы заметили, что ваша рассада начала вытягиваться, то необходимо пересадить ее в большую посуду.

Смотрите видео о том, чем подкормить рассаду помидоров:

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