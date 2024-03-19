Чем лучше засеять пустующий огород: новый урожай попрет как на дрожжах

Что можно посадить в огороде чтобы не росла трава - советы земледельцам для хорошего урожая.

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Чем засеять огород для восстановления земли / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/jsachs99, Pixabay/ValterM

Дачники и огородники нередко задаются вопросом о том, какие культуры лучше высаживать на том или ином участке. При этом, зачастую, ситуация может усугубляется тем, что на земля долгое время была заброшена.

Как пишут ученые из Национального научного центра Институт земледелия Национальной академии аграрных наук, современные системы обработки почвы, с учетом возрастающих требований энерго- и ресурсосбережения, предусматривают применение дифференцированной системы на основе четкой дифференциации способа и глубины обработки почвы. Это должно согласоваться с биологическими требованиями сельскохозяйственных культур.

В частности, стоит учитывать проведение обработок земли орудиями под зерновые, вспашки под пропашные и бобовые культуры и для оптимизации агрофизического состояния пахотного и плодородного слоя почвы. Специалисты напоминают о том, что не стоит забывать о проведении раз в 3–4 года глубокой позднеосенней чизельной обработки.

Что посеять на пустом участке

Нередко, земледельцы встают перед вопросом о том, что можно вырастить с целью последующей сидерации и улучшения структуры почвы:

фацелия;

горчица;

овес;

рапс;

люпин;

душистый горошек.

Ученые-земледельцы говорят о том, что именно комплекс мер позволяет обеспечить улучшение физического состояния почвы, улучшить аккумуляцию атмосферных осадков, а также повысить исходные запасы доступной влаги. Все это, в конечном итоге, ведет к повышению урожайности озимых и яровых, а также возможности дополнительно получать урожай, а также сокращать расходы горюче-смазочных материалов и удобрений.

Чем засеять огород для восстановления земли

Есть целый список культур, которые помогут в решении вопроса восстановления земли. Среди них:

чечевица;

фасоль;

клевер;

донник;

соя;

нут;

сочевник.

Смотрите видео - органическое земледелие:

Чем засеять огород чтобы не росли сорняки

Опытные огородники называют сразу несколько видов растений, которые помогут справиться с сорняками:

Горох (благодаря активному росту не дает размножаться сорнякам);

Вика (полезно засевать ранней весной);

Лупин (дает хороший результат на заброшенных участках);

Люцерна (показывает идеальный результат).

Обработка земли и севооборот Размещение полевых культур в севооборотах способствует не только сохранению, но и повышению основных показателей плодородия почвы, эффективному использованию пашни. Этому способствует оптимизация водного режима, система удобрений, размещения каждой культуры в севообороте после лучшего предшественника и оптимальный уровень насыщения. Интенсивные севообороты обеспечивают урожайность зерновых культур, обеспечивают выход растениеводческой продукции на высокий уровень, а также повышают уровень рентабельности и снижают себестоимость, пишут ученые из Института земледелия.

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