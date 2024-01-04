Чем засеять землю, чтобы не росли сорняки: дачники раскрыли секрет богатого урожая

Чем засеять поле вместо картошки - простые советы для дачников и огородников.

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Что посеять на пустом участке / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Nadezhda56, Pixabay/dimacheg

Несмотря на то, что на дворе середина зимы с крепкими морозами, опытные огородники знают, что готовиться к весенним полевым работам нужно заранее. Бывалые земледельцы наверняка просчитывают варианты, какими культурами засеять поля весной.

Однако обработка земли предполагает не только получение высокого урожая, но и тщательный уход за делянкой. Для того, чтобы почва была здоровой и плодородной дачникам и огородникам советуют чередовать культуры для посева для улучшения качества земли.

Нужно ли давать земле отдыхать

Специалисты говорят о том, что в случае интенсивного использования земли для получения высоких урожаев культур рекомендуется давать участку отдых. Рекомендация проста – на той делянке, где вы получали хорошие урожаи несколько лет, в течение одного года не нужно ничего засеивать.

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Если вы соблюдаете такой порядок обработки земли, то тем самым участок может получить необходимое время для восстановления. То есть, буквально земля может опомниться и набраться сил после интенсивного использования. Тем самым вы дадите возможность земле накопить необходимый запас полезных веществ и минералов, которые она будет расходовать в следующих циклах выращивания культур.

Что посеять весной для отдыха земли

Кроме физического отдыха земли, когда участок не засеивают никакими культурами, можно использовать восстанавливающее засевание определенными культурами. Они помогут участку восстановиться и отдохнуть.

Какие культуры помогают земле получить передышку:

чечевица;

фасоль;

клевер;

вика;

донник;

люцерна;

люпин;

соя;

сочевник.

Чем засеять землю чтобы не росли сорняки

Опытным земледельцам хорошо известно, что определенные культуры способствуют борьбе с сорняками на участке.

Бобовые сидераты;

Горох (за счет ускоренного прорастания не дает расти сорнякам);

Вика (давно известный полезный сидерат);

Лупин (прекрасно справляется с сорняками на заброшенных участках);

Люцерна (эффективное средство);

Сераделла (разные виды используется как медонос и зелёное удобрение).

Что лучше посадить для улучшения почвы

В сельское хозяйстве широко используются сидераты — это растения, выращиваемые с прицелом на заделку в почву для улучшения её структуры. Они обогащают землю азотом белками, крахмалом, сахарами, микроэлементами. Сидераты удобряют и оздоровляют почву.

Какие известны сидераты:

фацелия;

горчица;

рапс;

рожь;

чечевица.

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