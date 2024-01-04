Чем засеять землю, чтобы не росли сорняки: дачники раскрыли секрет богатого урожая

Несмотря на то, что на дворе середина зимы с крепкими морозами, опытные огородники знают, что готовиться к весенним полевым работам нужно заранее. Бывалые земледельцы наверняка просчитывают варианты, какими культурами засеять поля весной.
Однако обработка земли предполагает не только получение высокого урожая, но и тщательный уход за делянкой. Для того, чтобы почва была здоровой и плодородной дачникам и огородникам советуют чередовать культуры для посева для улучшения качества земли.
Нужно ли давать земле отдыхать
Специалисты говорят о том, что в случае интенсивного использования земли для получения высоких урожаев культур рекомендуется давать участку отдых. Рекомендация проста – на той делянке, где вы получали хорошие урожаи несколько лет, в течение одного года не нужно ничего засеивать.
Если вы соблюдаете такой порядок обработки земли, то тем самым участок может получить необходимое время для восстановления. То есть, буквально земля может опомниться и набраться сил после интенсивного использования. Тем самым вы дадите возможность земле накопить необходимый запас полезных веществ и минералов, которые она будет расходовать в следующих циклах выращивания культур.
Что посеять весной для отдыха земли
Кроме физического отдыха земли, когда участок не засеивают никакими культурами, можно использовать восстанавливающее засевание определенными культурами. Они помогут участку восстановиться и отдохнуть.
Какие культуры помогают земле получить передышку:
- чечевица;
- фасоль;
- клевер;
- вика;
- донник;
- люцерна;
- люпин;
- соя;
- сочевник.
Чем засеять землю чтобы не росли сорняки
Опытным земледельцам хорошо известно, что определенные культуры способствуют борьбе с сорняками на участке.
- Бобовые сидераты;
- Горох (за счет ускоренного прорастания не дает расти сорнякам);
- Вика (давно известный полезный сидерат);
- Лупин (прекрасно справляется с сорняками на заброшенных участках);
- Люцерна (эффективное средство);
- Сераделла (разные виды используется как медонос и зелёное удобрение).
Что лучше посадить для улучшения почвы
В сельское хозяйстве широко используются сидераты — это растения, выращиваемые с прицелом на заделку в почву для улучшения её структуры. Они обогащают землю азотом белками, крахмалом, сахарами, микроэлементами. Сидераты удобряют и оздоровляют почву.
Какие известны сидераты:
- фацелия;
- горчица;
- рапс;
- рожь;
- чечевица.
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