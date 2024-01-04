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Чем засеять землю, чтобы не росли сорняки: дачники раскрыли секрет богатого урожая

Алексей Тесля
4 января 2024, 11:50
Чем засеять поле вместо картошки - простые советы для дачников и огородников.
огород
Что посеять на пустом участке / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Nadezhda56, Pixabay/dimacheg

Несмотря на то, что на дворе середина зимы с крепкими морозами, опытные огородники знают, что готовиться к весенним полевым работам нужно заранее. Бывалые земледельцы наверняка просчитывают варианты, какими культурами засеять поля весной.

Однако обработка земли предполагает не только получение высокого урожая, но и тщательный уход за делянкой. Для того, чтобы почва была здоровой и плодородной дачникам и огородникам советуют чередовать культуры для посева для улучшения качества земли.

Нужно ли давать земле отдыхать

Специалисты говорят о том, что в случае интенсивного использования земли для получения высоких урожаев культур рекомендуется давать участку отдых. Рекомендация проста – на той делянке, где вы получали хорошие урожаи несколько лет, в течение одного года не нужно ничего засеивать.

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Если вы соблюдаете такой порядок обработки земли, то тем самым участок может получить необходимое время для восстановления. То есть, буквально земля может опомниться и набраться сил после интенсивного использования. Тем самым вы дадите возможность земле накопить необходимый запас полезных веществ и минералов, которые она будет расходовать в следующих циклах выращивания культур.

Что посеять весной для отдыха земли

Кроме физического отдыха земли, когда участок не засеивают никакими культурами, можно использовать восстанавливающее засевание определенными культурами. Они помогут участку восстановиться и отдохнуть.

Какие культуры помогают земле получить передышку:

  • чечевица;
  • фасоль;
  • клевер;
  • вика;
  • донник;
  • люцерна;
  • люпин;
  • соя;
  • сочевник.

Чем засеять землю чтобы не росли сорняки

Опытным земледельцам хорошо известно, что определенные культуры способствуют борьбе с сорняками на участке.

  • Бобовые сидераты;
  • Горох (за счет ускоренного прорастания не дает расти сорнякам);
  • Вика (давно известный полезный сидерат);
  • Лупин (прекрасно справляется с сорняками на заброшенных участках);
  • Люцерна (эффективное средство);
  • Сераделла (разные виды используется как медонос и зелёное удобрение).

Что лучше посадить для улучшения почвы

В сельское хозяйстве широко используются сидераты — это растения, выращиваемые с прицелом на заделку в почву для улучшения её структуры. Они обогащают землю азотом белками, крахмалом, сахарами, микроэлементами. Сидераты удобряют и оздоровляют почву.

Какие известны сидераты:

  • фацелия;
  • горчица;
  • рапс;
  • рожь;
  • чечевица.

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