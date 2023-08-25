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Не побеспокоят уже никогда: 3 проверенных способа борьбы с муравьями дома и на огороде

Лидия Неплях
25 августа 2023, 15:23 обновлено 25 августа, 15:34
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Проблему с насекомыми заметить сразу сложно, но главное ее не запускать.
Лучшие методы борьбы с насекомыми
Лучшие методы борьбы с насекомыми / Фото: freepik

Если в вашем доме или на огороде завелись муравьи, не спешите вызывать специальные службы, ведь часто они неоправданно дороги. Избавиться от насекомых можно самостоятельно народными способами.

Откуда в доме берутся муравьи

В квартире муравьи появляются по нескольким причинам. Муравейник может быть в подвале, шахте лифта, мусоропроводе, давно запертом магазине на первом этаже или рядом с домом.

Еще муравьев можно принести с собой после прогулки по лесу или парку — насекомые расползутся по квартире и создадут где-нибудь гнездо. Также муравьев легко привезти с разными вещами: старым холодильником или в чемодане. Если в доме влажно и грязно, они быстро размножатся.

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Заметить насекомых поначалу сложно. Однако чуть позже могут появиться летучие муравьи. Они питаются хлебом, хлопьями и остатками другой пищи. Домашние муравьи, в отличие от лесных, не являются агрессивными, поэтому не вызывают опасности.

Почему на огороде заводятся муравьи

Муравьи в огороде - обычные жители. Они очищают сад: быстро расправляются с древесными остатками, органическим мусором, способствуют увеличению гумуса в почве. Немного муравьев на участке пойдет только на пользу. Но когда муравьи начинают подкапывать кусты, подгрызать цветы и ягоды, тогда они будут портить огород.

Как избавиться от муравьев народными способами

Способы борьбы с насекомыми разные - от народных и механических, до химических и биологических. Рассказываем о наиболее эффективных.

Сода и сахар

Чтобы убить муравьев, смешайте столовую ложку сахара или сахарной пудры с таким же количеством пищевой соды. Полученный состав высыпьте на бумажный лист и расположите в местах передвижения муравьев. Насекомые разнесут приманку в свое гнездо и быстро погибнут.

Борная кислота и яйцо

Отварить яйцо. Разотрите желток вилкой до однородной консистенции. Добавьте к нему 1 ст. л. кислоты и 1 ч. л. сахара или меда. Смешайте ингредиенты и сделайте маленькие шарики. Обязательно выполняйте действие в резиновых перчатках. Разложите приманку в местах, где часто встречаете мелких вредителей

Эфирные масла

Выберите аромат масла, который нравится, смешайте 10 капель с 200 мл воды. Жидкость влейте в пульверизатор и обработайте все поверхности в доме. Тщательно опрыскайте плинтусы и вентиляцию, особое внимание уделите кухне и ванной комнате.

Эфирные масла можно капать на аромакамене и оставлять в местах, где любят находиться муравьи. Также можно пропитать шарики из ваты или небольшие куски ткани и разместить их на протоптанных путях насекомых.

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