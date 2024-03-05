Точно не в холодильнике: эксперт рассказала, где нужно хранить помидоры

Эксперт по вопросам питания рассказала, где правильно хранить помидоры для того, чтобы продлить их срок хранения и сохранить вкус.

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Почему нельзя хранить помидоры в холодильнике - ответ эксперта / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Казалось бы, логично хранить некоторые фрукты в холодильнике, но оказывается, что это может быть худшим местом для ваших помидоров.

Все любители помидоров хотят получить одинаковый результат, когда дело доходит до использования их в горячих блюдах, салатах или бутербродах - свежие и сладкие плоды, которые можно есть или готовить с ними как можно дольше.

Они не только вкусны, но и имеют много преимуществ для здоровья, и их можно использовать для приготовления различных блюд. Но ключ к лучшим "яблокам любви" заключается в том, чтобы понять, как их нужно хранить в соответствии с процессом созревания, сообщает Express.

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По словам Лауры Фоунтес, автора кулинарной книги и основательницы кулинарного шоу Momables, все зависит от цвета ваших помидоров. Если вы храните зеленые, недозрелые помидоры в холодильнике, вы уменьшаете их шансы на созревание вообще. Однако, если ваши помидоры уже красные и спелые, вы можете продлить их свежесть, положив их в холодильник.

"Спелые помидоры пролежат на вашем прилавке всего около двух дней. Если вам нужно, чтобы они пролежали немного дольше, вы можете положить их в холодильник, и это замедлит процесс созревания. Но не стоит класть в холодильник зеленые помидоры, потому что они вообще не созреют".

По словам эксперта, лучший способ хранения зеленых помидоров - это держать их в "прохладном, сухом месте" - подальше от тепла и солнечного света.

"Я рекомендую хранить помидоры на тарелке или блюде, как можно дальше от плиты или духовки. Когда вы будете готовить в течение недели, она будет выделять тепло и заставит ваши помидоры созреть очень быстро, сделать их кашеобразными и они испортятся. Если у вас есть зеленые помидоры, и вы хотите сделать завтра бутерброд и хотите, чтобы они созрели быстрее, положите их на подоконник - непрямой солнечный свет поможет ускорить процесс", - отметила она.

Чтобы максимизировать качество зеленых помидоров, вы должны позволить им созревать естественным образом, подальше от солнечного света. Когда помидоры станут красными и полностью созреют, их можно хранить в холодильнике, чтобы они дольше хранились.

Лучше всего хранить помидоры целыми, но если вы решили нарезать их для приготовления блюд, накройте их пищевой пленкой, чтобы сохранить свежесть.

"Свежие спелые помидоры [хранятся -ред.] от одного до двух дней с ветки, и когда они созреют, вы сможете их съесть. Если они зеленые, то пролежат на прилавке около четырех-пяти дней. Я рекомендую не мыть помидоры, когда вы приходите домой из магазина. Мойте их непосредственно перед тем, как нарезать", - подчеркнула эксперт.

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