Многие из нас и не задумывались о том, что вода, в которой вы варите яйца, может стать полезным ресурсом.
Кстати, ранее мы писали, что можно сделать с водой после промывки гречки.
Оказывается, что эти кулинарные "отходы" можно превратить в удивительный помощник для ваших комнатных растений, пишет французский портал Sante+.
Органический кальций
Яичная скорлупа содержит органический кальций, идеальный для укрепления корневой системы растений. После варки яиц, вода набирает в себя этот ценный элемент, который затем становится биологически активным веществом для ваших зеленых друзей.
Поддержание pH-баланса
Когда вода закипает в процессе варки, скорлупа выделяет минеральные соли, помогая поддерживать оптимальный pH-баланс почвы. Это особенно важно для заботы о растениях, которые требуют специфических условий для здорового роста.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Питательные минералы для растений
Минеральные соли, высвобождаемые в воде, являются естественным источником питательных веществ для растений. Поливайте почву вокруг комнатных растений этой водой, чтобы стимулировать их рост. Помните, что достаточно одного полива в месяц для достижения заметных результатов.
Универсальность в садоводстве
Не только комнатные растения получат пользу от такого водного "дополнения". В саду вы можете использовать мелко измельченную яичную скорлупу как естественный репеллент от болезней и некоторых нежелательных насекомых, таких как муравьи и слизни.
Важно: Избегайте добавления соли в воду при варке яиц, поскольку некоторые растения не переносят ее.
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