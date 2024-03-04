Француженки не выливают воду после варки яиц: что с ней делают

Мы расскажем, как использовать воду после варки яиц.

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Как повторно использовать воду для варки яиц / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Многие из нас и не задумывались о том, что вода, в которой вы варите яйца, может стать полезным ресурсом.

Кстати, ранее мы писали, что можно сделать с водой после промывки гречки.

Оказывается, что эти кулинарные "отходы" можно превратить в удивительный помощник для ваших комнатных растений, пишет французский портал Sante+.

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Органический кальций

Яичная скорлупа содержит органический кальций, идеальный для укрепления корневой системы растений. После варки яиц, вода набирает в себя этот ценный элемент, который затем становится биологически активным веществом для ваших зеленых друзей.

Поддержание pH-баланса

Когда вода закипает в процессе варки, скорлупа выделяет минеральные соли, помогая поддерживать оптимальный pH-баланс почвы. Это особенно важно для заботы о растениях, которые требуют специфических условий для здорового роста.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Питательные минералы для растений

Минеральные соли, высвобождаемые в воде, являются естественным источником питательных веществ для растений. Поливайте почву вокруг комнатных растений этой водой, чтобы стимулировать их рост. Помните, что достаточно одного полива в месяц для достижения заметных результатов.

Универсальность в садоводстве

Не только комнатные растения получат пользу от такого водного "дополнения". В саду вы можете использовать мелко измельченную яичную скорлупу как естественный репеллент от болезней и некоторых нежелательных насекомых, таких как муравьи и слизни.

Важно: Избегайте добавления соли в воду при варке яиц, поскольку некоторые растения не переносят ее.

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