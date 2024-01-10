Управитесь за минуту: как отделить желток от белка не разбивая яйцо

Вместо того, чтобы вылавливать желток, воспользуйтесь нашим простым лайфхаком.

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Как отделить желток от белка / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Существует огромное количество кулинарных лайфхаков, которые экономят ваше время. Часто в кулинарных рецептах возникает необходимость использовать только белок или только желток.

Однако многие сталкиваются с проблемой отделения их друг от друга.

Как отделить желток от белка?

Вместо того, чтобы медлить с разбиванием яйца и вылавливанием нужной части, воспользуйтесь нашим простым лайфхаком:

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Аккуратно проколите иглой отверстия в нижней и верхней части яйца. Это ключевой момент, который позволит сохранить желток внутри. Переверните яйцо и дайте белку вытечь в подставленную емкость. В это время желток останется невредимым внутри.

Этот метод не только экономит ваше время, но и избавляет от необходимости использования дополнительной посуды. Главное — действовать осторожно, чтобы не повредить желток при прокалывании.

Благодаря этой хитрости, отныне отделение желтка от белка станет для вас быстрым и легким процессом.

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