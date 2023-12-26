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Это работает до сих пор: зачем советские хозяйки натирали яйца растительным маслом

Сергей Кущ
26 декабря 2023, 02:12
Секрет заключается в несложном, но эффективном процессе.
Зачем натирать яйца растительным маслом
Зачем натирать яйца растительным маслом / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В мире быстрого темпа жизни, сохранение продуктов свежими становится настоящим искусством. Советские хозяйки обладали уникальным лайфхаком, который позволял им сохранять яйца гораздо дольше, чем это казалось возможным.

Простой лайфхак - великолепный эффект

Секрет заключается в несложном, но эффективном процессе. Сразу после покупки яйца тщательно моются и вытираются. Затем каждое яйцо смазывается растительным маслом и оставляется до полного высыхания.

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После этого продукты оборачиваются в бумагу, укладываются в корзину и помещаются в темное место. Таким образом, на скорлупе формируется тонкая пленка, предотвращающая порчу.

Совет для современных хозяек

Этот совет актуален и сегодня. Если вы хотите, чтобы ваши яйца оставались свежими дольше, попробуйте этот простой и проверенный лайфхак. Так вы сможете продлить срок их годности и обеспечить семье качественные продукты на долгое время.

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