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Как убрать засохший суперклей с одежды: забытый, но очень хороший способ

Андрей Ганчук
4 марта 2024, 14:09обновлено 4 марта, 14:49
Если вы не знаете, чем убрать клей секунда с одежды, попробуйте способ с ацетоном и ручной стиркой с мылом, который должен убрать засохшее пятно.
Клей
Как вывести пятно от секундного клея, чтобы не осталось следов / Скриншот YouTube

Многие сталкиваются с проблемой, когда суперклей попадает на одежду. Такой клей быстро засыхает и его тяжело потом отстирать. После стиральной машинки пятно зачастую остается. Поэтому возникает вопрос, как убрать засохший клей момент с одежды. Мы расскажем вам о простом способе, который должен решить проблему.

Как убрать клей секунда с одежды

Понадобятся ацетон и ватный диск

Если на вашей одежде образовалось пятно от суперклея, нужно ацетон налить на пятно. В течение 5-7 секунд ацетон нужно втирать в само пятно, чтобы средство вступило в реакцию с засохшим клеем.

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Смываем пятно от клея в раковине

После этого относим одежду в ванную, мочим водой пятно и хорошенько его намыливаем. Нужно смыть засохший клей, который уже должен был размякнуть после ацетона.

Сушим место, где было пятно от клея, феном

Далее, когда простирнули пятно, нужно высушить его феном. По итогу пятна на одежде не должно остаться. Следы тоже должны хорошо отмыться.

Для чего нужны лайфхаки?

Лайфхак – (англ. life hack) – простая хитрость или полезный совет, который помогает решить какую-либо проблему. В Oxford Dictionaries Online[en] еще в 2011 году добавили слово "лайфхак" и дали ему следующее определение: стратегия или технология, применяемая для более эффективного управления разовыми или ежедневными делами.

Лайфхаки можно часть встретить в Интернете, они публикуются как текст, инфографика, изображения или видеоконтент. Простые советы помогают экономить время, деньги и упрощают решение повседневных бытовых и рабочих задач, пишет Википедия.

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