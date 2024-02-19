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Как правильно клеить супер клеем: простые, но очень полезные советы для хозяина

Андрей Ганчук
19 февраля 2024, 05:30
Если вы не знаете, как правильно клеить на клей момент, подумайте не только о том, что надо клеить по шву, но и о подготовке деталей, которые нужно соединить.
Суперклей
Как хорошо приклеить суперклеем любую деталь / Скриншот YouTube

Каждый хозяин хорошо знает, что суперклей – практически незаменимая вещь в доме. Клей помогает выполнить множество мелких работ и скрепить разные детали. Как пользоваться клеем момент, который очень популярен, или его аналогами, известно, казалось бы, всем: главное, клеить по шву и действовать быстро. Но порой детали не склеиваются, поскольку что-то делается неправильно. Мы расскажем, как избежать типичных ошибок.

Как правильно клеить клеем момент

Внимательно осмотрите детали, которые будете клеить

Часто бывает, что все делается вроде бы правильно, но клей детали не соединяет. Порой проблема в слишком низкой или высокой влажности окружающее среды, которые отражается и на деталях. Если поверхность чересчур сухая, ее нужно слегка увлажнить и только после этого клеить. Но если она чересчур влажная, нужно тщательно протереть поверхность, иначе соединения не будет.

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Кислотность одной из поверхностей

Суперклей может не затвердевать и не скреплять то, что вы клеите, из-за кислотной природы одной из поверхностей. В таком случае происходит химическая реакция и гель просто не клеит. Тогда следует промыть поверхность водой и содой, высушить детали и клеить их по шву.

Не нужно экономить на суперклее

В хозяйственных магазинах клей продается на любой кошелек и разные случаи. Однако обратите внимание, что не стоит вестись на цену и брать самый дешевый клей. Ведь в подобной ситуации вы можете купить гель плохого качества, и тогда вам вряд ли помогут первый и второй выше описанные способы. Подозрительно дешевый клей – деньги на ветер, и склеить что-то нужное у вас не получится.

Следует помнить про срок годности суперклея

Нельзя забывать и о том, что у суперклея есть срок годности. Обычно это 3-6 месяцев. Если клей просрочен, он утратит свои клейкие свойства и просто не склеит ваше детали, либо и вовсе затвердеет. Перед покупкой можно очень аккуратно надавить пальцами на тюбик (но не сильно, не переусердствовать), чтобы убедиться, что там гель, а не затвердевшее вещество.

Лучше покупать клей в знакомых вам магазинах и тех марок, которыми вы уже пользовались и знаете их особенности и эффект.

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