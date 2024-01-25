Как стирать пуховик, чтобы пух не скомкался: способ, который сработает эффективно

Вы узнаете, как правильно стирать зимний пуховик, когда попробуете на практике пошаговый способ, который позволит не испортить качество куртки.

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Как стирать пуховик на пуху в стиральной машине и сделать его как новым / Скриншот YouTube

Многие сталкивались с проблемой, когда пришло время стирать пуховик, но непонятно, как это сделать. Раньше первая стирка сразу же становилась последней, поскольку люди в основном не знали, как правильно это делать. Мы расскажем, как стирать куртку, чтобы не было комков, не испортить пух и сделать ее полностью чистой.

Стирать будем в два этапа – сначала элементы ручной стирки, а потом в стиральной машинке автомат.

Как постирать пуховик вручную

Чтобы начать стирку пуховика, вам нужно подготовить моющие средства. Если куртка очень недешевая и не такая грязная, можно использовать Nikwax tech wash или его аналоги.

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В случае больших загрязнений подойдут любые жидкие моющие средства, но без хлора, отбеливателя и биоактивных добавок. Впрочем, дозировку нужно будет уменьшить на 30-70% в зависимости от того, насколько загрязнен пуховик.

Далее берем губку, натираем ее хозяйственным мылом и наносим его на самые грязные места – чаще всего, это рукава, воротник и карманы. Когда пух не испортился, стирать можно не выворачивая куртку наизнанку. Если все-таки испорчен, лучше ее вывернуть.

Как стирать пуховик в машинке автомат

Перед стиркой проверьте, чист ли барабан и загрузочный лоток от старого порошка. Проверили и можно приступать к действиям. Никакие шарики нам не понадобятся, потому что они особое не влияют на стирку.

Моющее средство наливается в лоток стиралки по инструкции: 2 колпачка при не очень жесткой и 3 при жесткой воде.

Ставим деликатный режим стирки, не более 30 градусов.

Что делать, если на куртке остаются разводы от воды

Запускаем режим деликатного полоскания на 30-40 минут. Чаще всего, этого хватает, чтобы избавиться от разводов на пуховике после стирки.

Как сушить пуховик, чтобы не было комков

После того как достали куртку из машинки, не пугайтесь – ее цвет восстановится, когда изделие высохнет. Пока куртка мокрая, выворачиваем ее наизнанку и руками разбиваем комочки по секторам. Придется уделить время. Спустя 5-7 часов процедуру следует повторить.

Куртку нужно повесить в ванной, чтобы она стекла. Она просохнет за 2-3 суток. Ни в коем случае нельзя ее выжимать или использовать отопительные приборы, иначе куртку можно испортить.

Когда куртка высохла, нужно посмотреть, остались ли еще комки. Остались – тогда надо их аккуратно разбить. Пух становится однородным и теперь нужно прохлопать по всему объему куртки, чтобы тщательно его распределить.

В конце смотрим, где пух сел равномерно, а где нет. Чтобы проверить, выключаем свет в ванной и просвечиваем сектора куртки фонариком. Холодную зону будет хорошо видно, она менее яркая. Хорошо все прохлопываем, чтобы убрать такие зоны.

И в конце нужно посмотреть, где равномерно сел пух, а где нет. Для этого выключаем свет в ванной и просвечиваем фонариком. Холодную зону будет видно, она будет менее яркой. Нужно прохлопать, чтобы все распределить.

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