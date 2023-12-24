Как убрать засаленность на пуховике: поможет смесь из "трех ложек"

Следуя этим простым шагам, вы вернете своему пуховику привлекательный вид и насладитесь его теплом и комфортом весь зимний сезон!

https://glavred.info/lifehack/kak-ubrat-zasalennost-na-puhovike-pomozhet-smes-iz-treh-lozhek-10527584.html Ссылка скопирована

Как убрать засаленность на пуховике / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

С приходом зимы перед многие из нас стает вопрос: как избавиться от блеска на пуховике? С течением времени, они подвергаются воздействию соли, следов морозных дождей и засаленности, что может придать вашей любимой куртке неприглядный вид.

Не отчаивайтесь, восстановление её первозданной красоты — это возможно!

Чем можно убрать засаленные места на куртке?

Шаг 1: Вам потребуется чудодейственный раствор. Простой и эффективный: смешайте одну столовую ложку воды, одну чайную ложку нашатыря и равное количество средства для мытья посуды. Эти компоненты создадут мощное сочетание для борьбы с засаленностью.

видео дня

Шаг 2: Разогрейте проблемные зоны вашего пуховика с использованием парогенератора или утюга. Теплота поможет открыть волокна ткани для более эффективного воздействия раствора.

Шаг 3: Нанесите приготовленный раствор на проблемные участки, используя губку или спонж. Будьте осторожны и не переусердствуйте — ткань не должна избыточно насыщаться влагой, как после стирки.

Шаг 4: Тщательно трите пятна, чтобы раствор проник вглубь ткани и максимально эффективно избавил от засаленности.

Шаг 5: Оставьте куртку в таком виде в течение полутора часов, давая раствору проделать свою магию. Затем, влажной тряпкой уберите остатки смеси, а затем протрите сухой тряпкой для завершения процесса.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.