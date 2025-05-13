Как уберечь растения от весенних заморозков: простые способы защиты сада и огорода

О чем вы узнаете:
- Как помочь растениям во время заморозков
- Как помочь обмороженным растениям
Весенние заморозки в конце апреля и в начале мая - настоящее испытание для садоводов. Майские заморозки - явление неприятное, однако можно попробовать спасти растения в саду и на огороде. Что предлагают сделать специалисты - информирует Главред.
Когда растения уже начали вегетацию, резкое снижение температуры может негативно повлиять на молодые побеги, цветки и завязи. Весенние заморозки особенно опасны тем, что деревья и кусты уже вышли из состояния покоя. Сокодвижение активное, ткани насыщены влагой - при замерзании клетки растения разрываются, что может привести даже к его гибели.
Как рассказывают на YouTube-канале "Наша дача!", наиболее уязвимы - цветущие плодовые деревья, ягодные кусты и молодые насаждения овощей. Если вовремя принять защитные меры, это поможет сохранить будущий урожай и здоровье многолетних растений.
Как можно помочь растениям во время заморозков
Существует много проверенных временем методов защиты растений, которые не требуют значительных затрат и доступны каждому садоводу.
Дымление - создание дымовой завесы над участком удерживает теплый воздух у поверхности почвы. Для этого используют влажные материалы: опилки, солому, листья, которые долго тлеют и образуют густой дым. Важно размещать дымовые кучи с ветреной стороны участка.
Укрытие растений - самый распространенный метод. Подойдут как специальные материалы (спанбонд, лутрасил), так и обычные простыни, мешковина или газеты. Укрывать растения следует вечером, если прогнозируются ночные заморозки, а снимать утром, когда температура повысится.
Полив - влажная почва лучше сохраняет тепло. Тщательный вечерний полив создает защитную подушку для корневой системы и повышает температуру приземного слоя воздуха на 2-3 градуса.
Эффективная защита растений начинается с правильного планирования. Стоит следить за прогнозами погоды и заранее готовить необходимые материалы, чтобы быстро среагировать на заморозки.
Кроме того, важно учитывать, что разные растения имеют разную морозостойкость. В первую очередь нужно позаботиться о наиболее уязвимых культурах - цветущих плодовых деревьях, многолетниках, которые рано цветут, и молодых овощных насаждениях.
Как спасти растения после заморозков
Если ваши растения подверглись обморожениям, их нужно срочно спасать.
Обратите внимание на молодые листья - именно они в первую очередь страдают от ночных заморозков. Однако если почки, расположенные в пазухах, и стебель, которым поступают питательные вещества от корней, остались живыми - ситуацию еще можно спасти.
Если вы заметили последствия заморозков утром, когда солнце еще неактивно, а иней не успел растаять, опрыскайте поврежденное растение холодной водой из шланга. Лучше использовать насадку с мелкодисперсным распылителем. Кристаллы льда, образовавшиеся в тканях, будут таять медленнее, не нанося растению дополнительного вреда. Если день солнечный - опрысканные растения стоит притенить.
Чтобы вернуть к жизни овощи, пострадавшие от ночных заморозков, используйте препараты-антидепрессанты (биостимуляторы) для растений. Обработку проводите пульверизатором, уделяя особое внимание поврежденным ветвям и листьям. Через неделю процедуру следует повторить.
У помидоров, которые уже были высажены в грунт и примерзли, аккуратно удалите мертвые ткани, оставив пеньки длиной 2-3 см. Затем полейте растения под корень раствором "Циркона". Через некоторое время кусты должны дать новые побеги.
Вас может заинтересовать:
- Чем подкормить лук весной: что нельзя и что стоит использовать
- Плющ исчезнет навсегда, если полить его одним натуральным средством: эксперт дал совет
- Как избавиться от березки: почему она опасна и как с ней эффективно бороться
Youtube-канал "Наша дача!"
На Youtube-канал "Наша дача!" подписаны 147 тысяч человек. На канале можно найти полезные советы по садоводству и огородничеству.
Ведет канал его автор по имени Валерий.
"Выращиваем овощи и цветы на даче в Киевской области! Присоединяйтесь и будем выращивать вместе", - написал он в своем профиле.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред