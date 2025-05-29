РФ подготовилась: в НГУ предупредили об опасности захвата важного города

Что сообщил Пантьо:
- Враг хочет захватить Северск
- Армия РФ укомплектована на очень высоком уровне
Оккупационные войска страны-агрессора России укомплектовали свои силы для наращивания усилий для захвата города Северск. Об этом в эфире Еспресо заявил Начальник секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила свободы", бригады "Рубеж", старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо.
По его словам, на Северском направлении ситуация сейчас как никогда сложная, ведь противник пытается прорваться в город, поэтому укрепляет свои позиции и готовится к широкомасштабному наступлению ежедневно.
"Свои наступательные действия минимального характера он осуществляет ежедневно", - подчеркнул военнослужащий.
При этом для украинских военных остается неизвестным то, как будет действовать враг, ведь он может применять как и технику, так и автомобили или мотоциклы.
"По данным разведки, сейчас противник укомплектовал свои силы на очень высоком уровне. У него достаточно личного состава, а также оружия, техники и боеприпасов. Ежедневно враг пытается небольшими группами штурмовать наши позиции. Работать сейчас трудно", - добавил Пантьо.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что армия страны-агрессора России продвигается на нескольких важных направлениях фронта. Несмотря на это украинским военным удается успешно проводить контратаки.
Ранее военный обозреватель сообщал, что армия страны-агрессора России создает дополнительные зоны напряжения, в частности на украинской границе, чтобы заставить Силы обороны перебрасывать резервы с других участков фронта.
Накануне стало известно, что российские силы, вероятно, стремятся создать устойчивый плацдарм на территории Сумской области и, возможно, в дальнейшем выдвинуться в направлении самого города Сумы
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Что известно о бригаде НГУ "Рубеж"
4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука (4 БрОП, в/ч 3018), известная также как Бригада быстрого реагирования НГУ "Рубеж" - соединение Национальной гвардии Украины прямого подчинения, находящееся в высокой боевой готовности. Бригада создана по стандартам НАТО, ключевым отличием является экспертное обеспечение, высококачественный отбор бойцов и техническое оснащение. Дислоцирована в пгт Гостомель Киевской области. Бригада является боевой единицей, структура и управление которой построены по образцу армейских подразделений передовых стран мира. Для тактического планирования применяется американская модель принятия решений. В рамках кампании "Гвардия наступления" получила название "Рубеж", сообщает Википедия.
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