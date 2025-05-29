Атака широким фронтом: эксперт об угрозе наступления РФ на Сумы

Важно:
- Россия может накапливать силы, чтобы расширить наступление
- РФ может ограничиться захватом некоторого плацдарма
Российские силы, вероятно, стремятся создать устойчивый плацдарм на территории Сумской области и, возможно, в дальнейшем выдвинуться в направлении самого города Сумы, заявил военный аналитик Ян Матвеев.
Однако, как отмечает эксперт в комментарии Сurrenttime, этому мешают объективные природные препятствия.
Он пояснил, что в районе наступления находятся густые леса, небольшие водоёмы, ограниченное количество дорог и узкие проходы, что значительно затрудняет продвижение.
Матвеев предполагает, что Россия может накапливать силы, чтобы расширить наступление в этом районе. Однако такая операция потребует времени, значительных усилий и, скорее всего, приведёт к большим потерям.
Есть также вероятность, что, захватив определённую территорию — например, дойдя до Юнаковки или чуть дальше — российские войска остановятся, сославшись на выполнение задачи по созданию "буферной зоны", о которой ранее упоминал Путин, и объявят об окончании операции.
"Возможно, они как раз перебрасывают силу, чтобы развернуть более широким фронтом наступление. Это будет долго, конечно, тяжело, с большими потерями, но они могут попытаться наступать к Сумам. Либо они попробуют сейчас ограничиться захватом некоторого плацдарма, выйдут к Юнаковке или чуть дальше, как раз дойдут до самых сложных мест и дальше не будут двигаться", - добавил Матвеев.
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Ранее сообщалось о том, что десятки тысяч "элитных" штурмовиков РФ готовят атаку на город-миллионник. Противник старается стянуть силы ближе к линии фронта и, вероятно, готовится к новым штурмам.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ нацелилась на семь областей и готовит "ударный кулак". Кремлю необходимо накопить соответствующие ресурсы и резервы, пояснил Игорь Романенко.
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что войска РФ ведут наступление по всему фронту. Россияне пытаются восстановить силы, перегруппироваться, и не собираются останавливаться.
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Кто такой Ян Матвеев?
Ян Матвеев - политолог, военный эксперт и блогер. Ранее работал в мультимедийной компании "EUROSPORT" автором текстов и редактором.
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