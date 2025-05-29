Атака широким фронтом: эксперт об угрозе наступления РФ на Сумы

Россия может накапливать силы, чтобы расширить наступление, не исключает Ян Матвеев.

https://glavred.info/ukraine/ataka-shirokim-frontom-ekspert-ob-ugroze-nastupleniya-rf-na-sumy-10668626.html Ссылка скопирована

/ Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр

Важно:

Россия может накапливать силы, чтобы расширить наступление

РФ может ограничиться захватом некоторого плацдарма

Российские силы, вероятно, стремятся создать устойчивый плацдарм на территории Сумской области и, возможно, в дальнейшем выдвинуться в направлении самого города Сумы, заявил военный аналитик Ян Матвеев.

Однако, как отмечает эксперт в комментарии Сurrenttime, этому мешают объективные природные препятствия.

видео дня

Он пояснил, что в районе наступления находятся густые леса, небольшие водоёмы, ограниченное количество дорог и узкие проходы, что значительно затрудняет продвижение.

Матвеев предполагает, что Россия может накапливать силы, чтобы расширить наступление в этом районе. Однако такая операция потребует времени, значительных усилий и, скорее всего, приведёт к большим потерям.

Есть также вероятность, что, захватив определённую территорию — например, дойдя до Юнаковки или чуть дальше — российские войска остановятся, сославшись на выполнение задачи по созданию "буферной зоны", о которой ранее упоминал Путин, и объявят об окончании операции.

"Возможно, они как раз перебрасывают силу, чтобы развернуть более широким фронтом наступление. Это будет долго, конечно, тяжело, с большими потерями, но они могут попытаться наступать к Сумам. Либо они попробуют сейчас ограничиться захватом некоторого плацдарма, выйдут к Юнаковке или чуть дальше, как раз дойдут до самых сложных мест и дальше не будут двигаться", - добавил Матвеев.

Наступление РФ 2025 - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что десятки тысяч "элитных" штурмовиков РФ готовят атаку на город-миллионник. Противник старается стянуть силы ближе к линии фронта и, вероятно, готовится к новым штурмам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ нацелилась на семь областей и готовит "ударный кулак". Кремлю необходимо накопить соответствующие ресурсы и резервы, пояснил Игорь Романенко.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что войска РФ ведут наступление по всему фронту. Россияне пытаются восстановить силы, перегруппироваться, и не собираются останавливаться.

Другие новости:

Кто такой Ян Матвеев? Ян Матвеев - политолог, военный эксперт и блогер. Ранее работал в мультимедийной компании "EUROSPORT" автором текстов и редактором.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред