РФ нацелилась на семь областей и готовит 'ударный кулак' – генерал ВСУ

Кремлю необходимо накопить соответствующие ресурсы и резервы, пояснил Игорь Романенко.

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ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 21 ОМБр

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Россия формирует ударную группировку численностью около 50 тысяч человек

Путин продолжает стремиться к захвату четырёх украинских регионов

На данный момент говорить о начале масштабного летнего наступления России преждевременно, заявил военный эксперт и генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (2006–2010 гг.) Игорь Романенко.

Для этого Кремлю необходимо накопить соответствующие ресурсы и резервы, заявил он в комментарии для ТСН.ua.

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По его оценке, возможное наступление российских войск может начаться в конце июня или в июле.

"Сейчас Россия формирует ударную группировку численностью около 50 тысяч человек на харьковском направлении", — говорит Романенко.

По его словам, если учитывать заявления Путина о создании так называемой "буферной зоны", то в эту зону могут входить не только Сумская, но и Харьковская, а также Днепропетровская области. Всё будет зависеть от того, сколько сил удастся сосредоточить противнику.

Также он отметил, что Путин продолжает стремиться к захвату четырёх украинских регионов. Луганскую область Россия уже почти полностью оккупировала, а на очереди — Донецкая, Херсонская и Запорожская.

Вероятность нового наступления РФ – последние новости по теме

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что войска РФ ведут наступление по всему фронту. Россияне пытаются восстановить силы, перегруппироваться, и не собираются останавливаться.

Глава Кремля Владимир Путин может планировать оккупацию города Сумы и Сумской области, считают аналитики американского Института изучения войны. Ранее Путин объявил о планах по созданию "буферной зоны" вблизи Курской, Брянской и Белгородской областей.

РФ накапливает войска около Харьковской области, готовясь к наступлению, сообщили в Sky News. По мнению аналитика Майкла Кларка, Кремль может готовиться к военной операции вблизи приграничных Харькова и Сум.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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