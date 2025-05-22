Летнее наступление РФ: какие города под угрозой и есть ли опасность для Киева

РФ готовит наступление сразу на нескольких направлениях фронта. Эксперты рассказали, на какие города нацелился Кремль и есть ли у врага шансы на успех.

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Названы города, которые станут целью масштабного наступления РФ летом / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Есть ли угроза наступления на Киев и оккупации Сум

Какие цели РФ определила для нового летнего наступления

Какой тайный сигнал о наступлении РФ получил Путин от Китая

Летом 2025 года Россия готовится к новому масштабному наступлению на Украину, что может стать решающим этапом в войне. По данным украинских военных и международных аналитиков, Кремль концентрирует силы на нескольких направлениях.

Главред собрал главное, что стоит знать о летнем наступлении РФ на фронте и возможных направлениях нового удара.

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Россия начала перебрасывать войска - FT

Параллельно с мирными инициативами, Кремль готовит новое масштабное наступление на украинскую территорию. Издание Financial Times, ссылаясь на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщает, что российские войска перебрасывают подразделения к стратегически важным участкам фронта.

В разведке указывают, что вместо демонстрации готовности к дипломатии, оккупанты, вероятно, готовятся к расширению боевых действий. Издание также ссылается на аналитиков DeepState, которые зафиксировали, что на этой неделе российские силы продвинулись в районах вокруг Покровска и Торецка в Донецкой области - ключевых направлениях в текущей фазе войны.

Когда начнется основной этап наступления РФ

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram-канале подтвердил, что Россия готовит летнее наступление и уже фактически начала его. По словам Коваленко, Путин окончательно выбрал путь войны и отказался от идеи ее завершения.

В интервью 24 Каналу Коваленко уточнил, что боевые действия продолжаются вдоль всей линии фронта с разной интенсивностью. Наиболее активные атаки зафиксированы на Восточном направлении - Лиманском, Торецком, Покровском и Кураховском. Менее интенсивные действия ведутся на Запорожье, тогда как на Харьковщине враг также проявляет повышенную активность.

"О Сумской области. Враг там заметно активизировался. Сейчас он активно работает по границе авиацией и артиллерией. Там достаточно значительная группировка. Россия может планировать определенные наступательные действия в приграничье. Основные события, вероятно, начнутся с июля-августа. Тогда будет заметно обострение боевых действий", - сказал Коваленко.

Зеленский - летнее наступление России уже началось

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия активизировала наступательные действия по всей линии фронта, сосредоточив особое внимание на Сумском направлении, где собрано около 67 тысяч военных. По его словам, Вооруженные силы Украины принимают меры, чтобы не допустить сосредоточения и объединения вражеских сил.

"Они (россияне - ред.) работают над тем, чтобы восстанавливаться, перегруппировываться. Они хотят делать это наступление... Оно нам понятно. Наши военные формулируют это именно так, что они (ред. войска РФ) находятся в постоянном наступлении. Это уже происходит несколько месяцев", - добавил глава государства.

Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Есть ли угроза наступления на Киев

Россия продолжает наращивать военное присутствие на передовой в Украине, готовясь к возможному новому наступлению с целью захвата большей территории и даже прорыва к окраинам Киева. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с последними аналитическими данными США.

Один из источников отметил, что российское командование стремится создать мощную ударную группировку.

"Путин попытается захватить всю территорию, которую только сможет, вплоть до окраин Киева. Россияне приложат все усилия, чтобы получить максимум возможного", - заявил второй источник.

Отмечается, что несмотря на дипломатические инициативы со стороны администрации Дональда Трампа, аналитика последних недель указывает на то, что стратегические цели России остаются неизменными.

Сможет ли РФ оккупировать Сумы

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, намерен захватить город Сумы и часть Сумской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 21 мая. Аналитики считают, что визит Путина в Курскую область 20 мая мог быть частью подготовки к оправданию таких планов.

Во время поездки Путин встретился с местными чиновниками, которые просили создать так называемую "буферную зону" для безопасности населения. В ответ он согласился с необходимостью таких действий. Как отметили в ISW, Путин преследовал две цели:

во-первых, продемонстрировать себя как активного и эффективного лидера во время войны;

во-вторых, использовать возможное наступление в направлении Сум как козырь в будущих переговорах, заявив о претензиях на еще одну украинскую область.

"Путин может намереваться использовать дальнейшее продвижение в Сумской области, чтобы потребовать от Украины передать часть Сумской области России во время будущих мирных переговоров", - говорится в отчете.

Боевые действия на Сумском направлении / Фото: ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) проанализировал группировку российских войск, сосредоточенных в Курской области вблизи границы с Сумской. Как сообщил военный аналитик Константин Машовец, речь идет о двух мотострелковых дивизиях - 18-й и 72-й (по 8-12 тысяч человек в каждой) - и 83-й воздушно-десантной бригаде численностью около 3,5 тысячи военных.

В отчете указано, что этих сил недостаточно для захвата областного центра Сумы, где до полномасштабной войны проживало около 250 тысяч человек. Аналитики напомнили, что последним крупным городом, который удалось оккупировать России, был Лисичанск - это произошло летом 2022 года после длительных и изнурительных боев. С тех пор подобных "успехов" не было.

На основании этого ISW сделал вывод, что российская группировка не имеет необходимого потенциала для оккупации Сум, несмотря на близкое расположение города к границе.

"Российские войска вряд ли смогут захватить город Сумы в ближайшей и среднесрочной перспективе, учитывая продемонстрированную Россией неспособность быстро захватить даже гораздо меньшие населенные пункты в Украине за последние три года", - отметили аналитики ISW.

Какие надежды Путина на летнее наступление

Российский политтехнолог и галерист Марат Гельман в инетрвью Главреду отметил, что до сентября Украине необходимо удержать оборону и сорвать летнее наступление России. Он выразил надежду, что в этом Вооруженным силам помогут западные партнеры - страны Европы и США. А уже осенью, когда станет очевидным провал попыток Путина захватить четыре украинские области военным путем, можно будет говорить о мирных переговорах на серьезном уровне.

Какие надежды Путина на летнее наступление / Фото: 22 отдельная механизированная бригада

Относительно угроз, которые звучали от российской делегации во время переговоров в Стамбуле, в частности относительно возможной оккупации Сумской и Харьковской областей, Гельман отметил, что не является военным экспертом, но, со своей точки зрения, не видит у российской армии реальных возможностей для осуществления такого прорыва. Он отметил, что не понимает, за счет каких ресурсов Россия могла бы реализовать эти планы.

"Путин надеется на истощение украинской армии, но Украина уже стала частью Европы, страны которой стоят с ней рядом. Германия, Франция, Англия и Польша стоят рядом с Украиной. Мне кажется, это залог того, что Путину не дадут реализовать свои мечты, задачи и тому подобное. Когда закончится лето, можно будет подсчитать, на сколько метров продвинулась российская армия, и чего стоило Путину такое продвижение. Исходя из таких подсчетов должно стать понятно, что захват четырех областей военным путем осуществить невозможно. И тогда российская делегация пойдет на так называемые компромиссы. К примеру, на уступки в вопросах линии разграничения, и сдержит свои амбиции относительно четырех областей", - отметил он.

Сможет ли РФ до конца 2025 года оккупировать 4 области Украины

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду отметил, что оккупация 4 украинских областей до конца 2025 года это исключительно мечты и фантазии Путина. Ведь у российских оккупационных войск сегодня нет возможности полностью захватить четыре украинские области: Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую. Не говоря уже о том, что нафантазировал Мединский, который во время переговоров в Стамбуле заявлял о захвате шести областей. Насколько я понимаю, речь шла о Харьковской и Сумской областях, или, возможно, Днепропетровской.

"Когда видишь, как российские войска уже более полутора лет пытаются захватить город Часов Яр, но им это не удается, становится очевидной эфемерность мечтаний оккупантов. Захват всей территории Донецкой, Луганской и Запорожской областей - это задача, которую войска РФ точно не смогут выполнить в 2025 году", - указывает он.

Что известно о Часов Яре / Инфографика: Главред

Как основные цели наступления РФ летом 2025 года

Коваленко подчеркнул, что главная цель летнего наступления России заключается не в выходе на административные границы Донецкой области, а в попытках продвинуться к крупным населенным пунктам - таким как Константиновка, Северск, а также попытаться окружить Покровск. При этом, по его словам, о наступлении на Славянско-Краматорскую агломерацию пока вообще речь не идет. Это позволяет оценить реальный масштаб задуманных действий РФ в летней кампании.

"Поэтому все эти сигналы и заявления о захвате нескольких областей Украины направлены на запугивание нас и наших партнеров. Мол, если вы не пойдете на наши условия, мы заберем не четыре, в шесть областей, а то и 8, 12, 16 и т.д.", - делает вывод он.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

В качестве аргумента Коваленко привел красноречивое сравнение, ведь 19 мая 2022 года российские войска удерживали 78 585 км² украинской территории, а по состоянию на 19 мая 2025 года - лишь 68 829 км². То есть на 10 тысяч км² меньше.

"О чем твердят все эти "говорящие головы" Путина, когда чем-то нам угрожают?" - резюмировал он.

Какой тайный сигнал о наступлении РФ получил Путин от Китая

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду подчеркнул, что в ближайшей перспективе ожидать прекращения огня не стоит. По его мнению, Путин рассчитывает на успешное летнее наступление российских войск и считает, что оно пройдет удачно, поэтому пока не заинтересован даже во временном перемирии.

"Плюс позиция Китая дает возможность России дальше воевать. Вероятно, когда Си Цзиньпин приезжал в Москву на парад 9 мая, он дал Путину сигнал о поддержке. Ведь китайцы могут остановить войну, перекрыв поставки вооружений для России из КНДР, прекратив покупать российскую нефть и так далее. У Китая есть все рычаги давления на Россию, но, судя по всему, китайцев пока все устраивает", - резюмировал аналитик.

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