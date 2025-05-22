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Получить пенсию теперь проще: правительство ввело новые правила

Марина Фурман
22 мая 2025, 15:22
261
ВПЛ и жителям с ВОТ разрешили получать пенсию в любом банке.
пенсионеры
Изменения касаются только жителей ВОТ и ВПЛ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В каких банках можно получить пенсию
  • Кто из украинцев имеет возможность сменить финансовое учреждение для получения выплат

Пенсионерам, которые выехали с временно оккупированных территорий (ВОТ), остаются там или находятся за границей, Кабинет министров разрешил получать выплаты в любом банке. Ранее они могли снимать пенсию только в Ощадбанке. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

В пресс-службе ведомства отметили, что теперь получать пенсию можно в любом уполномоченном банке на территории Украины или в отделении "Укрпочты"/с доставкой на дом.

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Банк для получения пенсии можно сменить несколькими способами: лично обратившись в Пенсионный фонд, через онлайн-кабинет на сайте ПФУ или подав заявление непосредственно в новом банке.

Для пенсионеров, проживающих на ВОТ или временно находящихся за рубежом, есть дополнительные условия, в частности, они должны ежегодно проходить физическую идентификацию до 31 декабря.

Также важно не забывать использовать банковскую карту пенсионного счета для оплат или снятия денег хотя бы раз в полгода.

Кроме того, если пенсионер проживает на ВОТ или выехал с этой территории, он обязательно должен уведомить Пенсионный фонд, что не получает выплаты от России.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы надо подать для выхода на пенсию / Инфографика: Главред

Выплата пенсий в Украине - последние новости

Как писал Главред, некоторым пенсионерам начислят надбавки. В ПФУ объяснили, кто получит дополнительные 570 грн ежемесячно.

Кроме того, некоторые категории пенсионеров могут ожидать дополнительные средства к своим пенсиям уже в июне 2025 года. Право на надбавку имеют те, которые получают пенсию по возрасту и чья общая ежемесячная выплата не превышает 10 340,35 грн.

Напомним, самая маленькая пенсия в Украине - социальная. Ее получают граждане без необходимого трудового стажа или те, кто не работал. Размер такой пенсии - 2 361 грн (прожиточный минимум на 2025 год).

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Что за ведомство Минсоцполитики?

Министерство социальной политики Украины (рус. Министерство социальной политики Украины) - государственный орган исполнительной власти Украины, работающий в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей для детей.

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