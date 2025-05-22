Украинцам летом придется платить налоги даже за старые квартиры: какие суммы

Платить налог нужно будет за "лишние квадраты", то есть за разницу между нормой и фактической площадью жилья.

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Украинцам летом придется платить налоги даже за старые квартиры/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Кратко:

Украинцам летом придется платить налоги за квартиры

Налог нужно будет платить за "лишние квадраты" - за разницу между нормой и фактической площадью жилья

Сумма налога отличается в разных населенных пунктах

Украинцы до 1 июля получат платежки с уведомлением о том, что они должны заплатить налог на недвижимость.

Платить нужно будет владельцам относительно больших квартир и домов, ведь налог начисляется за "лишние" квадраты, то есть за разницу между нормой и фактической площадью жилья, пишет OBOZ.UA.

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Ставку налога определяют местные советы, и также сам налог будет платиться в местный бюджет. В Налоговом кодексе установлена максимальная ставка, которая составляет 1,5% минимальной зарплаты по состоянию на январь прошлого года.

В разных населенных пунктах была установлена разная ставка такого налога. Так, во многих городах установили максимальную ставку, а в некоторых придется платить намного меньше. Например, в Киеве такая ставка составляет максимальных 1,5% (то есть за каждый "лишний" квадрат в Киеве надо платить 106,5 грн), а в Кропивницком такая ставка установлена на уровне всего 0,5% от минимальной зарплаты (поэтому там за каждый "лишний" квадрат надо будет отдать всего 35,5 грн).

Норма жилья составляет:

для квартир (независимо от количества) - 60 квадратов;

для домов - 120 квадратов;

если есть дом и квартира - 180 квадратов.

То есть если имеющееся у владельца жилье превышает по количеству квадратов установленную норму, за каждый "лишний" квадрат придется заплатить налог.

Например, если у вас есть квартира площадью 100 квадратов, то за 40 квадратов, которые превышают норму, нужно будет платить налог. При этом максимальная сумма, которую нужно будет отдать, не должна превышать 4260 грн.

Однако сумма также будет зависеть от того, какое решение по размеру налога приняли местные власти.

Налоги в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в Верховной Раде дали ответ, когда ждать повышения налогов в Украине. Гетманцев отметил сложность важного законопроекта и необходимость его принятия.

Также ранее сообщалось, что пленные россияне будут платить налоги в Украине - в Раде рассказали детали. Соответствующий законопроект был одобрен правительством 9 мая.

Напомним, украинцев могут обязать платить налоги с переводов на банковские карты. Налогообложение коснется именно физических лиц, а не структурных источников, говорит Южанина.

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