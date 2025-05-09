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Пленные россияне будут платить налоги в Украине: в Раде рассказали детали

Сергей Кущ
9 мая 2025, 20:04
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Соответствующий законопроект был одобрен правительством 9 мая.
Российские военнопленные будут платить налоги в Украине
Российские военнопленные будут платить налоги в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Военнопленные должны платить налог на доходы физических лиц, а также военный сбор
  • Они будут определены отдельной категорией физических лиц-нерезидентов Украины

Военнопленные россияне теперь будут платить налоги в украинскую казну - Кабинет министров одобрил проект закона.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующий законопроект был одобрен правительством 9 мая.

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Военнопленные должны платить налог на доходы физических лиц, а также военный сбор.

Согласно документу, военнопленные будут определены отдельной категорией физических лиц-нерезидентов Украины согласно Женевской конвенции об обращении с военнопленными (1949) и Дополнительному протоколу к Женевским конвенциям (1977).

Налоговые агенты (лагеря для содержания военнопленных, учреждения исполнения наказаний и следственные изоляторы) будут обязаны отражать в налоговом расчете общую сумму начисленных доходов военнопленным и общую сумму удержанного налога.

Налоги в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, по данным Forbes, Украине советуют повысить налоги с 2026 года. Представители МВФ рекомендовали Украине перейти на прогрессивную шкалу налогообложения.

Также и сам председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев подтверждал, что уже в следующем - 2026 году прогнозируется неопределенность из-за разрыва во внешнем финансировании, что может привести к пересмотру налоговой базы.

Кроме этого, Кабинет министров одобрил законопроект, который предусматривает налогообложение доходов, полученных от деятельности на цифровых платформах вроде Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka.

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