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Россияне шли закрепляться, а попали в плен: бойцы НГУ пополнили обменный фонд

Марина Фурман
22 апреля 2025, 00:52
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Пленные оккупанты не могли назвать ни своего подразделения, ни должностей.
ВСУ, пленный РФ
Бойцы НГУ пополнили обменный фонд / Колаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, скриншот из видео

Вкратце:

  • Бойцы НГУ взяли в плен группу российских пехотинцев
  • Операцию провели на Купянском направлении

Группа российских пехотинцев попала в плен к бойцам НГУ на Купянском направлении. Захватчики хотели закрепиться на позиции, однако реализацию вражеского плана сорвали украинские защитники. Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

Пивненко сообщил, что бойцы 15 бригады НГУ "Кара-Даг" взяли в плен очередную группу оккупантов на Харьковщине, которые пытались закрепиться в зоне ответственности подразделения.

видео дня

"Подразделениями беспилотных систем вражеская группа была заблаговременно обнаружена и созданы условия для дальнейших действий пехотинцев. Оккупанты решили не испытывать судьбу и приняли правильное решение сдаться в плен и остаться в живых", - написал Пивненко.

Пленный 1968 года рождения отметил, что был отправлен на передовую в конце декабря 2024 года, а сейчас уже находится в украинском плену.

Другой "пехотинец", 1962 года рождения, также оказался в армии в конце декабря 2024 года.

Пленные оккупанты не могли назвать ни своего подразделения, ни должностей. По словам пленных, их задачей было занять и закрепиться на позиции.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как писал Главред, подразделения Вооруженных сил Украины пополнили обменный фонд, взяв в плен девять российских военных на Курском направлении. Пленным была оказана своевременная медицинская и психологическая помощь.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский заявил, что вблизи государственной границы на территории Сумской области и на территории РФ продолжаются интенсивные боевые действия. Оккупанты пытаются вытеснить украинские подразделения с пограничных позиций в Курской области и прорваться на территорию Украины.

Тем временем российские войска постепенно отходят из западной части Покровска после неудачной попытки перерезать трассу, соединяющую город с Днепропетровщиной. В то же время, по словам Виктора Трегубова, Покровское направление остается самым горячим.

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Что такое Нацгвардия?

Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначенное для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

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