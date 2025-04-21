Зачем на самом деле Путин объявил 'Пасхальное перемирие': в СНБО раскрыли сценарий

Россия использовала пасхальное перемирие как прикрытие для перегруппировки сил, чтобы продолжить штурмовые действия с новой силой, отметил Коваленко.

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Для чего на самом деле Путин объявил "Пасхальное перемирие" / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, Командование Объединенных Сил ВС Украины

О чем сказал Коваленко:

Россияне использовали перемирие для перегруппировки войск

Кремль пытался обмануть мир заставив поверить в то, что Украина нарушает режим прекращения огня

Россияне использовали "Пасхальное перемирие" для перегруппировки сил, подведения резервов и техники с целью подготовки к новым штурмам. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в эфире телемарафона.

Он отметил, что уменьшение интенсивности боевых действий враг использовал как прикрытие.

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"В этом был замысел россиян - там, где снижалась интенсивность, они пытались подтянуть резервы, технику для будущих штурмовых действий. Как в случае АТО, Минского процесса Россия придерживается этой же тактики, используя любые паузы, которые сама объявляет, для дальнейших агрессивных действий", - отметил Коваленко.

Также Коваленко подчеркнул, что Россия в очередной раз пытается ввести в заблуждение западное сообщество, обвиняя Украину в несоблюдении перемирия, хотя сама постоянно нарушает договоренности. По его словам, еще с 2014 года Кремль не меняет своей тактики и пытается через дипломатические каналы демонстрировать "миролюбие", одновременно продолжая агрессию.

"Только в Минском процессе они европейцев пытались обмануть, а теперь - американскую сторону", - отметил Коваленко.

Перемирие в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, так называемое "Пасхальное перемирие" на фронте официально завершено. Об этом сообщают прокремлевские медиа со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как отметил спикер Кремля Дмитрий Песков, российский президент Владимир Путин не давал указания продлевать режим "Пасхального перемирия".

В то же время в Государственном департаменте США заявили, что поддержали бы продление режима тишины, если бы он вступил в силу.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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