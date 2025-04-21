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Как Москва представляет мир с Украиной: Кремль дал ответ на заявление Трампа

Руслан Иваненко
21 апреля 2025, 14:30
1574
Песков подтвердил открытость к переговорам с Украиной.
Песков, Трамп
Ответили Трампу, но без конкретики / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Читайте в материале:

  • Как Кремль отреагировал на заявление Трампа
  • Почему Россия не хочет публичных переговоров
  • Что РФ называет главной причиной войны

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировалслова президента США Дональда Трампа о возможности достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Как сообщает ТАСС, Песков заявил, что Москва остается открытой к поиску путей мирного урегулирования конфликта.

видео дня

Напомним, Дональд Трамп в воскресенье выразил надежду, что в ближайшие дни Россия и Украина смогут договориться о прекращении огня.

В ответ на это представитель Кремля подчеркнул:

"Поиск путей урегулирования по Украине не может происходить публично, к любым обезличенным вбросам на эту тему надо относиться аккуратно. Кремль положительно воспринимает заявления США о том, что членство Украины в НАТО невозможно".

Он также добавил, что позиция России относительно вступления Украины в западный военный альянс остается неизменной.

"Членство Украины в НАТО представляло бы угрозу для национальных интересов РФ, это одна из первопричин конфликта".

По его словам, Кремль не готов говорить о временных рамках украинского урегулирования.

Формула мира инфографика
Украинская формула мира / Инфографика: Главред

Прекращение огня в Украине - последние новости

Как писал Главред, 17 апреля в Париже украинская делегация провела встречу с представителями стран "Коалиции решительных" в Елисейском дворце. Главными темами переговоров были возможное перемирие и предоставление Украине реальных гарантий безопасности. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о ряде важных встреч, состоявшихся в рамках этого визита.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал лидера Кремля Владимира Путина, заявив, что тот действует "слишком медленно". Глава Штатов ожидает заключения соглашения о мире до конца текущей недели.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили прогресс в рамках "коалиции решительных", в частности планы по размещению военного контингента в Украине.

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Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

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