В Кремле ответили, продлит ли Путин "пасхальное перемирие"

Вкратце:
- У Путина сделали заявление о "пасхальном перемирии"
- Сибига прокомментировал продление "тишины"
Российский диктатор Владимир Путин не давал команды о продлении так называемого "пасхальногоперемирия". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.
"Путин не давал команды о продлении пасхального перемирия", - сказал Песков.видео дня
Между тем министр иностранных дел Андрей Сибига написал в соцсети Х, что Москва игнорирует обращение Украины о продлении "перемирия", которое вчера пообещал Путин.
"Главный вопрос заключается в том, что вчера Украина предложила продлить режим прекращения огня после полуночи. Мы готовы к 30-дневной полной тишине, если Россия взаимно к этому готова. Но ответа из Москвы мы так до сих пор и не услышали", - написал глава МИД.
По его словам, после окончания "пасхального перемирия", россияне покажут своими действиями истинное отношение Москвы к миру.
"Они продемонстрируют, серьезно ли Россия относится к миру, или вчерашние заявления Путина были просто манипуляциями", - говорится в сообщении.
Также он отметил, что несмотря на снижение боевой активности на фронте, россияне все равно продолжают атаковать позиции украинских бойцов. Поэтому Украина реагирует зеркально как на огонь, где он возникает, так и на тишину, где она сохраняется.
Перемирие на фронте - последние новости
Как писал Главред, вчера вечером Путин объявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое должно было длиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.
Несмотря на обещания Кремля, штурмы и столкновения на фронте продолжаются. Активность на фронте подтвердил Владимир Зеленский. По его словам, к сожалению, прослеживается рост интенсивности применения россиянами тяжелого вооружения. Только с начала суток до 16:00 было зафиксировано 46 штурмовых атак на разных участках фронта и 901 обстрел, из которых 448 - с использованием тяжелого вооружения. Также зафиксировано более четырехсот случаев использования FPV-дронов российскими силами.
Кроме того, армия страны-агрессора РФ обустраивает маршруты прохода тяжелой техники, прикрываясь и используя так называемое "пасхальное перемирие".
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Кто такой Дмитрий Песков?
Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
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