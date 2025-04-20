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В Кремле ответили, продлит ли Путин "пасхальное перемирие"

Марина Фурман
20 апреля 2025, 19:52
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Так называемое "перемирие", которое объявил российский диктатор, будет действовать до 21 апреля.
Песков, оружие
РФ не продлевает "пасхальное перемирие" / Коллаж: Главред, фото: Минобороны Украины, УНИАН

Вкратце:

  • У Путина сделали заявление о "пасхальном перемирии"
  • Сибига прокомментировал продление "тишины"

Российский диктатор Владимир Путин не давал команды о продлении так называемого "пасхальногоперемирия". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, цитирует ТАСС.

"Путин не давал команды о продлении пасхального перемирия", - сказал Песков.

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Между тем министр иностранных дел Андрей Сибига написал в соцсети Х, что Москва игнорирует обращение Украины о продлении "перемирия", которое вчера пообещал Путин.

"Главный вопрос заключается в том, что вчера Украина предложила продлить режим прекращения огня после полуночи. Мы готовы к 30-дневной полной тишине, если Россия взаимно к этому готова. Но ответа из Москвы мы так до сих пор и не услышали", - написал глава МИД.

По его словам, после окончания "пасхального перемирия", россияне покажут своими действиями истинное отношение Москвы к миру.

"Они продемонстрируют, серьезно ли Россия относится к миру, или вчерашние заявления Путина были просто манипуляциями", - говорится в сообщении.

Также он отметил, что несмотря на снижение боевой активности на фронте, россияне все равно продолжают атаковать позиции украинских бойцов. Поэтому Украина реагирует зеркально как на огонь, где он возникает, так и на тишину, где она сохраняется.

Перемирие на фронте - последние новости

Как писал Главред, вчера вечером Путин объявил о так называемом "пасхальном перемирии", которое должно было длиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Несмотря на обещания Кремля, штурмы и столкновения на фронте продолжаются. Активность на фронте подтвердил Владимир Зеленский. По его словам, к сожалению, прослеживается рост интенсивности применения россиянами тяжелого вооружения. Только с начала суток до 16:00 было зафиксировано 46 штурмовых атак на разных участках фронта и 901 обстрел, из которых 448 - с использованием тяжелого вооружения. Также зафиксировано более четырехсот случаев использования FPV-дронов российскими силами.

Кроме того, армия страны-агрессора РФ обустраивает маршруты прохода тяжелой техники, прикрываясь и используя так называемое "пасхальное перемирие".

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Кто такой Дмитрий Песков?

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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война в Украине Дмитрий Песков Андрей Сибига Пасхальное перемирие
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