Ситуация на фронте обостряется: украинские воины попали в засаду, есть погибшие

РФ наращивает использование тяжелого вооружения, с начала суток в рамках Пасхального перемирия зафиксирован 901 обстрел со стороны РФ, отметил Зеленский.

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Украинские воины во время Пасхального перемирия попали в засаду, есть погибшие / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 22 ОМБр

О чем сказал Зеленский:

РФ детали чаще применяет тяжелое вооружение на фронте

Украинские воины попали в засаду на Торецком направлении

Россия является препятствием для прекращения огня

По состоянию на 16:00 в рамках Пасхального перемирия фиксируется увеличение применения тяжелого вооружения на фронте. Кроме того, украинские военные попали в засаду на Торецком направлении, есть погибшие. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на отчет главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По его словам, к сожалению, прослеживается рост интенсивности применения россиянами тяжелого вооружения. Только с начала суток до 16:00 было зафиксировано 46 штурмовых атак на разных участках фронта и 901 обстрел, из которых 448 - с использованием тяжелого вооружения. Также зафиксировано более четырехсот случаев использования FPV-дронов российскими силами.

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Самые активные боевые действия этой Пасхи наблюдались на Покровском направлении.

"Также оказались пустыми путинские слова о "прекращении огня" для Курской области, Северского и других направлений в Донецкой области. На Торецком направлении наши воины, к сожалению, попали в российскую засаду. Есть погибшие. Российские военные, которые это совершили, будут уничтожены", - отметил Зеленский.

Что известно о Торецке / Инфографика: Главред

Президент Украины подчеркнул, что Вооруженные силы действуют и в дальнейшем будут действовать зеркально в ответ на действия противника. По его словам, именно эта Пасха четко продемонстрировала, что единственным источником войны и препятствием для ее завершения остается Россия. Украина же, со своей стороны, открыта к миру и готова к полному, справедливому и безусловному прекращению огня минимум на 30 дней. В то же время, подчеркнул президент, никакой реакции от РФ на эту инициативу до сих пор нет.

"Ситуация на фронте демонстрирует, что нужно давление на Москву и настоящий контроль за действиями оккупационного контингента, чтобы тишина воцарилась", - резюмировал он.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска используют режим временного прекращения огня для собственной выгоды, в частности, для обустройства позиций и переброски резервов, говорится в сообщении DeepState.

Наиболее интенсивные боевые действия сейчас продолжаются на Покровском направлении, где оккупанты сосредоточили основные силы. По словам представителя ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, противник несет значительные потери и не достигает ощутимых успехов, а на отдельных участках даже вынужден отступать.

Кроме того, по оценке полковника запаса ВСУ и военного эксперта Романа Свитана, до 9 мая Россия может активизировать наступление сразу на трёх направлениях.

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