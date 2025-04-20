Путину нужна 'победа' до 9 мая: какие города будет пытаться захватить Россия

Под особым давлением могут оказаться несколько ключевых областей Украины.

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Активизация наступления РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное из заявления эксперта:

РФ к 9 мая активизирует наступательные действия на фронте

В частности, россияне попытаются прорваться к границам Донецкой области

Для ВСУ сейчас важна Лиманско-Купянская ось

До 9 мая россияне, вероятно, активизируют наступательные действия сразу на трех направлениях. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала.

По его словам, до 9 мая Россия попытается захватить Луганскую область. Именно поэтому для ВСУ сейчас важна Лиманско-Купянская ось, особенно на северном направлении - в районе Торского и Белогоровки.

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"Им нужно будет показать, что хотя бы одну область удалось захватить, а мы не позволяем им поднять этот так называемый флаг", - подчеркнул он.

Эксперт также добавил, что россияне попытаются прорваться к границам Донецкой области и продемонстрировать продвижение в направлении Днепропетровской области.

По его мнению, россияне, вероятно, попытаются захватить несколько городов, где уже идут ожесточенные бои.

"Они уже неоднократно заявляли о захвате Торецка, хотя мы до сих пор контролируем часть города. Также сообщали о входе в Часов Яр, хотя это направление остается под нашим контролем. Нам следует быть максимально осторожными на этих участках", - подчеркнул Свитан.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, командир взвода 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна заявил, что российские оккупанты на Северском направлении увеличивают количество штурмов и хотят уничтожить Северск.

В Нацгвардии Украины сообщили, что украинские военные отбили один из крупнейших штурмов армии РФ на мотоциклах на Покровском направлении. Наступление длилось чуть более 7 часов.

В то же время, военный эксперт Евгений Дикий заявил, что на сегодня одним из самых напряженных участков фронта для украинских защитников остается Лиманское направление.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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