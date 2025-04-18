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Наступление РФ провалилось: ВСУ разгромили большую колонну врага на Запорожье

Анна Косик
18 апреля 2025, 11:21
1690
Враг понес потери в результате атаки на Ореховском направлении.
ВСУ
Украинские пехотинцы, артиллеристы и операторы БПЛА остановили врага / Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр

Что сообщили военные:

  • Оккупанты атаковали ВСУ большой колонной техники
  • Противник изменил тактику штурмов
  • Украинские военные уничтожили живую силу и технику врага

Оккупационные войска страны-агрессора России недавно атаковали Ореховское направление большой колонной техники. Об этом в эфире Еспресо рассказала начальница отделения коммуникаций 128-й ОГШБр, майор Анна Дзундза.

По ее словам, ранее враг применял для штурмов тактику малых групп. Оккупанты атаковали украинские позиции, используя багги, мотоциклы и бронетехнику для подвоза пехоты. Однако во время этого штурма противник действовал по-другому.

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Враг выехал на штурм украинских позиций большой группой. В колонну входили танки и другая техника РФ.

"Наши ребята сработали очень мощно и врага не пропустили. Отлично отработали наши разведчики, операторы БПЛА, артиллеристы и, конечно, пехота. Противник понес значительные потери как в живой силе, так и в технике", - сообщила Дзундза.

Орехов, Оріхів Инфографика
Орехов / Инфографика: Главред

Наступление армии РФ на Запорожском направлении - последние новости

Ранее сообщалось, что армия страны-агрессора РФ пытается прорвать оборону украинских защитников в районах Малых Щербаков, Щербаков, Степного, Лобкового и южнее Пятихаток на Запорожском направлении.

Накануне военный эксперт Павел Нарожный предупредил, что в планах российской армии - осуществить удар, основной целью которого станет отвлечение украинских сил и атака может произойти в Запорожской области.

Напомним, Главред писал, что армия РФ пошла в массированный штурм на Запорожском направлении. Оккупанты применили более трех сотен военных, 40 единиц техники и три танка. Но ВСУ разгромили противника.

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