Наступление РФ провалилось: ВСУ разгромили большую колонну врага на Запорожье

Что сообщили военные:
- Оккупанты атаковали ВСУ большой колонной техники
- Противник изменил тактику штурмов
- Украинские военные уничтожили живую силу и технику врага
Оккупационные войска страны-агрессора России недавно атаковали Ореховское направление большой колонной техники. Об этом в эфире Еспресо рассказала начальница отделения коммуникаций 128-й ОГШБр, майор Анна Дзундза.
По ее словам, ранее враг применял для штурмов тактику малых групп. Оккупанты атаковали украинские позиции, используя багги, мотоциклы и бронетехнику для подвоза пехоты. Однако во время этого штурма противник действовал по-другому.
Враг выехал на штурм украинских позиций большой группой. В колонну входили танки и другая техника РФ.
"Наши ребята сработали очень мощно и врага не пропустили. Отлично отработали наши разведчики, операторы БПЛА, артиллеристы и, конечно, пехота. Противник понес значительные потери как в живой силе, так и в технике", - сообщила Дзундза.
Наступление армии РФ на Запорожском направлении - последние новости
Ранее сообщалось, что армия страны-агрессора РФ пытается прорвать оборону украинских защитников в районах Малых Щербаков, Щербаков, Степного, Лобкового и южнее Пятихаток на Запорожском направлении.
Накануне военный эксперт Павел Нарожный предупредил, что в планах российской армии - осуществить удар, основной целью которого станет отвлечение украинских сил и атака может произойти в Запорожской области.
Напомним, Главред писал, что армия РФ пошла в массированный штурм на Запорожском направлении. Оккупанты применили более трех сотен военных, 40 единиц техники и три танка. Но ВСУ разгромили противника.
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Что такое 128-я отдельная горно-штурмовая бригада?
128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада (128 ОГШБр) - соединение горной пехоты Сухопутных войск Украины. Бригада находится в составе оперативного командования "Запад"; штаб бригады размещен в Мукачево, а подразделения дислоцируются на территории Закарпатской области, пишет Википедия.
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