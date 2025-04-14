Угроза прорыва обороны на Запорожье: в ВСУ назвали опасное направление

РФ стремится наносить огневые удары и по пригороду Запорожья, а также держать под огневым контролем логистические пути.

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ВСУ отражают атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, 199 УЦ НГУ

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РФ пытается прорвать оборону украинских защитников

Агрессор проводит постоянные штурмы, пытаясь прорвать оборону

Армия страны-агрессора РФ пытается прорвать оборону украинских защитников в районах Малых Щербаков, Щербаков, Степного, Лобкового и южнее Пятихаток на Запорожском направлении, сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Враг хочет прорвать эту линию обороны и захватить определенный плацдарм, на котором разместить дальнобойную крупнокалиберную артиллерию. Оттуда наносить огневые удары и по пригороду Запорожья, а также держать под огневым контролем логистические пути, которые идут из Запорожья на Восток", – отметил он в эфире Новости Live.

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По словам офицера ВСУ, это плацдарм, где оккупанты пытаются прорвать украинскую линию обороны. В этом районе агрессор проводит постоянные штурмы, пытаясь прорвать эту линию обороны.

"Силы обороны Украины держат эти населенные пункты под огневым контролем и когда противник туда заходит, то мы их уничтожаем, отрезаем их штурмовые группы от групп закрепления. Поэтому продвижения там фактически нет ни на метр, – добавил Волошин.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжающейся операции украинской армии в Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ.

Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области. Армия Украины атакует в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.

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Что такое Силы обороны и безопасности Украины? Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.

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