Угроза прорыва обороны на Запорожье: в ВСУ назвали опасное направление

Важно:
- РФ пытается прорвать оборону украинских защитников
- Агрессор проводит постоянные штурмы, пытаясь прорвать оборону
Армия страны-агрессора РФ пытается прорвать оборону украинских защитников в районах Малых Щербаков, Щербаков, Степного, Лобкового и южнее Пятихаток на Запорожском направлении, сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.
"Враг хочет прорвать эту линию обороны и захватить определенный плацдарм, на котором разместить дальнобойную крупнокалиберную артиллерию. Оттуда наносить огневые удары и по пригороду Запорожья, а также держать под огневым контролем логистические пути, которые идут из Запорожья на Восток", – отметил он в эфире Новости Live.
По словам офицера ВСУ, это плацдарм, где оккупанты пытаются прорвать украинскую линию обороны. В этом районе агрессор проводит постоянные штурмы, пытаясь прорвать эту линию обороны.
"Силы обороны Украины держат эти населенные пункты под огневым контролем и когда противник туда заходит, то мы их уничтожаем, отрезаем их штурмовые группы от групп закрепления. Поэтому продвижения там фактически нет ни на метр, – добавил Волошин.
Ситуация на фронте - последние новости по теме
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжающейся операции украинской армии в Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ.
Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области. Армия Украины атакует в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.
Больше новостей:
- Оккупанты расстреляли бойцов ВСУ: в прокуратуре сделали заявление
- Дроны летают как "рои пчел": РФ стирает обстрелами собственные села на Курщине - ВСУ
- "Некоторые наши позиции разрушены": тревожное заявление ВСУ о продвижении РФ
Что такое Силы обороны и безопасности Украины?
Силы безопасности и обороны - собирательное название для всех военных формирований и органов, которые защищают суверенитет Украины: Вооруженные силы, Национальная гвардия, Государственная пограничная служба, Национальная полиция и тому подобное. Силы безопасности и обороны являются составляющими Сектора безопасности и обороны Украины, куда также входит ОПК и прочее, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред