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Ситуация осложнена: DeepState сообщили о продвижении врага на Запорожье

Анна Косик
25 марта 2025, 19:10
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Оккупанты сосредоточили свои силы возле нескольких ключевых населенных пунктов Запорожской области.
Запорожское направление, ВСУ
На Запорожском направлении идут бои / Коллаж: Главред, фото: 122 ОБрТрО, скрин с карты DeepState

Что сообщили аналитики:

  • Армия РФ наступает возле Пятихаток и Малых Щербаков
  • ВСУ продолжают стабилизационные мероприятия между Малыми Щербаками и Степным
  • Оккупанты сосредоточили много ударных экипажей на Запорожском направлении

Оккупационная армия страны-агрессора России продолжает активные наступательные действия возле населенных пунктов Пятихатки и Малые Щебраки. Об этом сообщили аналитики DeepState в Telegram.

"По имеющейся информации, пехота противника при поддержке двух ед. ВВТ осуществила штурм в направлении села. Техника была уничтожена, а по личному составу наносится поражение", - говорится в сообщении.

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Кроме этого за последние несколько дней было зафиксировано продвижение между Степным и Малыми Щербаками. Как и ожидалось, успех противника был временным и теперь ВСУ продолжают стабилизационные мероприятия.

"Усилено огневое воздействие и ожидается, что враг продолжит атаковать, чтобы попытаться взять под контроль Степное и Малые Щербаки", - сообщили аналитики.

В DeepState также сообщают, что ситуация осложнена тем, что на Запорожском направлении сосредоточено немало ударных экипажей и силы 108 одшп РФ, которые перебросили на этот участок фронта еще перед началом активных действий.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Ранее аналитики DeepState сообщали, что в начале марта 2025 года 108-й десантно-штурмовой полк РФ после пополнения начал атаки на Малые Щербаки.

Напомним, Главред писал, что военный эксперт Валерий Рябых предупреждал о том, что на Запорожском направлении армия страны-агрессора России усиливает свое давление на украинских военных, увеличивая количество атак.

Накануне представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил, что враг пытается прорвать украинскую оборону на Запорожском направлении на фоне геополитических настроений.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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война в Украине ВСУ Запорожская область российские войска Фронт
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