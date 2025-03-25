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Угроза наступления РФ: офицер НГУ предупредил об опасности для Днепропетровщины

Алексей Тесля
25 марта 2025, 17:47
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Российские оккупанты не хотят терять интенсивность штурмовых действий, говорит Виталий Литвин.
Днепр, армия РФ
РФ может продвинуться на Днепропетровщину / Коллаж: Главред, Фото: А.Слободенюка t.me/mod_russia

Важно:

  • Российские войска стремятся выйти на трассу Покровск-Константиновка
  • Враг пытается двигаться в сторону Днепропетровской области

Армия страны-агрессора РФ намерена продвинуться в сторону Днепропетровской области, заявил командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады НГУ Виталий Литвин.

С этой целью российские войска усилили свои штурмы на возле Воздвиженки, чтобы выйти на трассу Покровск-Константиновка, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

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"Он (враг, - ред.) штурмует с направления Воздвиженка, чтобы выйти на трассу Покровск-Константиновка и с направления Котлино-Удачное он пытается двигаться в сторону Днепропетровской области с последующим выходом на трассу Покровск-Днепр для того, чтобы охватить эти населенные пункты", - предупредил украинский офицер.

При этом он уточнил, что россияне не хотят терять интенсивность штурмовых действий, в свою очередь украинские защитники стремятся выявлять артиллерийских систем, которые поддерживают российские штурмовые группы РФ, чтобы уничтожать их.

Покровск Инфографика
/ Главред

"То есть сейчас подразделения дивизиона артиллерийской разведки в воздухе держат средства БПЛА, когда они обнаруживают артиллерийские системы или когда они отправляются в район разведки и обнаруживают передвижения штурмовых групп или вражеской техники наши артиллерийские системы сразу их уничтожают", - добавил Литвин.

Как ранее сообщал Главред, боец ВСУ предупредил об опасности для Днепропетровщины. Враг активно пытается прорывать направление ряда сел, предупредил Станислав Бунятов.

Напомним, ранее в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Сейчас интенсивность штурмовых действий оккупантов снизилась, но все еще остается высокой.

Как писал Главред, несмотря на космические потери, российские войска продолжают медленное продвижение на фронте, сохраняя высокую интенсивность боевых действий.

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Что такое Нацгвардия?

Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.

Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

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