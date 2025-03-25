Судьба 4 регионов Украины и ЗАЭС: известны результаты переговоров в Саудовской Аравии

В США, России и Украине заявили о результатах переговоров между сторонами в Саудовской Аравии - названы ключевые темы разговоров и, что это значит для Украины.

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О чем удалось договориться в Саудовской Аравии и когда будет перемирие / Коллаж: Главред

О чем говорится в материале:

Какие результаты переговоров в Саудовской Аравии

О чем говорили на переговорах США и РФ

Удастся ли договориться о перемирии до 20 апреля

23-25 марта 2025 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялись непрямые переговоры, направленные на достижение частичного прекращения огня между Украиной и Россией. Переговоры проходили при посредничестве Соединенных Штатов Америки и стали частью более широких усилий по прекращению трехлетнего конфликта между двумя странами.

Главред собрал главное, что стоит знать о результатах переговоров.

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Результаты переговоров Украины и США

Министр обороны Украины Рустем Умеров, глава украинской делегации на переговорах, подводя итоги встреч, заявил, что Украина и США провели в Эр-Рияде двусторонние технические консультации. Обсуждались вопросы безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безопасной навигации в Черном море, а также возвращения пленных и вывезенных детей, написал он в Facebook.

Он подчеркнул, что, выполняя задание Президента Украины, украинская сторона продолжает работу над достижением справедливого мира и обеспечением безопасности государства. Эта встреча стала логическим продолжением успешных консультаций с США в Джидде. По его словам, никто не стремится к справедливому миру больше, чем украинцы, и их позиция остается честной, прозрачной и последовательной.

Ключевые результаты:

Все стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы, и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. Важно! Украинская сторона подчеркивает: перемещение Россией своих военных судов за пределы Восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины. В таком случае, Украина будет иметь полное право реализовывать право на самозащиту. Все стороны договорились внедрить договоренности Президентов о полном запрете ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России. Все стороны приветствуют привлечение третьих стран с целью обеспечить поддержку внедрения энергетической и морской договоренностей. Все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и прочного мира. США подтвердили свою поддержку в помощи осуществления обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных лиц и возвращения насильно вывезенных украинских детей.

Умеров также подчеркнул важность скорейшего проведения дополнительных технических консультаций для согласования деталей, реализации договоренностей, а также механизмов мониторинга и контроля.

Результаты переговоров США и России

Как говорится в сообщении Белого дома, Соединенные Штаты способствовали проведению двусторонних переговоров на техническом уровне с российской делегацией 23-25 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

По итогам этих переговоров:

Соединенные Штаты и Россия договорились обеспечить безопасность судоходства, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

Соединенные Штаты помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование, а также расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций.

Соединенные Штаты и Россия договорились разработать меры для реализации договоренности президентов Трампа и Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

Соединенные Штаты и Россия приветствуют добрые услуги третьих стран, направленные на поддержку имплементации энергетических и морских соглашений.

Соединенные Штаты и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.

США подтвердили принципиальную позицию президента Дональда Трампа о необходимости прекращения насилия с обеих сторон российско-украинского конфликта как ключевого шага к прочному миру. Для этого Вашингтон будет продолжать способствовать переговорам между сторонами в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Эр-Рияде.

Также США выразили благодарность наследному принцу Мухаммеду бин Салману за его лидерство и гостеприимство, которые в очередной раз способствовали организации важных переговоров в Саудовской Аравии.

Заявления Лаврова о переговорах

На переговорах между США и Россией в Эр-Рияде обсуждали безопасность судоходства в Черном море, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитируют российские СМИ. Он заявил, что Москва не доверяет Киеву и считает, что только Вашингтон может повлиять на прекращение атак со стороны Украины.

"РФ потребуются четкие гарантии при восстановлении черноморской инициативы, они могут быть только результатом приказа из Вашингтона Зеленскому. Гарантии для России со стороны Украины могут стать исключительно результатом приказа Зеленскому из США. Европа прямо противоречит позиции администрации Трампа, в которой говорят о предварительных параметрах урегулирования конфликта в Украине", - отметил министр.

Лавров отметил, что РФ согласилась на все предложения президента Турции по черноморской инициативе, но Киев изменил решение в последний момент. Он также подчеркнул заботу России о продовольственной безопасности глобального Юга и Востока, подчеркивая важность доступа РФ к рынку зерна и удобрений.

По его словам, результаты переговоров будут представлены Владимиру Путину и Дональду Трампу. Лавров утверждает, что без поддержки Европы Украина давно бы потерпела поражение, а среди лидеров по поставкам оружия он назвал Францию и Британию.

Он также обвинил Европу в разногласиях с администрацией Трампа по урегулированию конфликта, сравнив попытки сдержать Россию с действиями Наполеона и Гитлера.

"Мечтатели" из ЕС о двух миротворческих миссиях в Украине показывают свою полную политическую несостоятельность", - также выдал Лавров.

Кроме того, Лавров заявил, что Киев якобы атаковал станцию в Судже и возложил ответственность за это на РФ, что, по его словам, влияет на энергообеспечение ряда европейских стран.

"Объем прокачки нефти для европейских потребителей резко снизится из-за очередного теракта Украины", - сказал Сергей Лавров.

Россия обвинила Украину в срыве совместного заявления по итогам переговоров

Переговоры между Россией и США, длившиеся 12 часов в Эр-Рияде, завершились без принятия совместного заявления.

По версии Москвы, причиной этого стала позиция Украины, заявил в эфире телеканала "Россия-24" первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности РФ Владимир Чижов. Он отметил, что стороны не пришли к согласию по итоговому документу, однако не уточнил, какие именно вопросы стали камнем преткновения. Чижов также воздержался от раскрытия деталей переговоров, отметив, что их содержание могут обнародовать позже.

"То, что они сидели 12 часов и как бы согласовали совместное заявление, которое, однако, не было принято из-за позиции Украины, это тоже очень характерно и симптоматично", - заявил Чижов.

Почему в Кремле отказались публиковать содержание переговоров

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков фактически опроверг слова Чижова, заявив, что результаты переговоров уже известны Москве и Вашингтону, и сейчас их анализируют.

"Их содержание точно не будет публиковаться, контакты носили технический характер", - отметил Песков

По информации росСМИ, он не стал уточнять, какие страны могут присоединиться к будущим дискуссиям. Ранее член делегации Григорий Карасин сообщил, что в процессе будут участвовать ООН и другие государства.

Песков также подтвердил, что дальнейшие контакты между США и РФ будут продолжаться, однако деталей пока нет. Что касается возможной трехсторонней встречи с участием Киева, то пока она не запланирована.

О чем говорили на переговорах США и РФ

Российская делегация на переговорах с США в Саудовской Аравии заявила о намерении взять под полный контроль территорию четырех украинских областей - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Об этом сообщает The Moscow Times, ссылаясь на источники, знакомые с позицией Кремля.

Несмотря на то, что за более чем три года войны Россия не смогла полностью захватить ни один из этих регионов, Кремль стремится закрепить их в пределах, определенных российской Конституцией, которая формально включает эти области в состав РФ. По словам приближенного к Кремлю собеседника издания, Путин не может себе позволить политическую потерю этих территорий, поэтому Россия настроена удержать их любой ценой.

"В Конституции нет механизма для выхода регионов из состава России. Нам нужны вся Запорожская и вся Херсонская область", - сказал он.

Другой источник, действующий российский чиновник, отметил, что Москва рассчитывает, что Вашингтон может попытаться надавить на Киев с требованием полного вывода войск с оккупированных территорий.

"Либо Трамп повлияет на них, чтобы они ушли, либо нам скажут: "Вступайте в затяжные переговоры и параллельно используйте военную силу для установления контроля". Это худший для нас вариант, потому что форсирование рек - всегда болезненная операция", - пояснил чиновник.

Также сообщается, что Россия рассматривает возможность захвата части других украинских областей, в частности Днепропетровской или Сумской, чтобы потом предложить их в обмен на контроль над Херсоном и Запорожьем. Собеседник издания предположил, что российское командование ищет варианты избежания форсирования Днепра и штурма Херсона, ведь такой сценарий привел бы к значительным потерям.

По состоянию на февраль российская армия контролировала 98,6% Луганской области, 62,6% - Донецкой, 71,9% - Запорожской и 69,3% - Херсонской, при этом в двух последних регионах она не удерживает областные центры - Запорожье и Херсон.

Сможет ли ООН присоединиться к переговорам - позиция Украины

Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко заявил, что Украина не влияет на формат переговоров между США и Россией, однако предостерег о рисках привлечения к ним ООН. В эфире телемарафона Лещенко прокомментировал заявление российского представителя о возможном участии ООН и других стран в этих переговорах. Он отметил, что Украина не может определять, кого именно США или РФ будут привлекать к своим переговорам, ведь это их выбор.

"Поймите, что это же не наши переговоры (между США и Россией - ред.). Мы не можем влиять на формат. Мы же могли и не хотеть Беседу этого видеть, и не хотели видеть, возможно, кого-то другого", - сказал Лещенко.

Какие страны входят в Совбез ООН / Инфографика: Главред

В то же время он указал на потенциальные сложности, которые могут возникнуть из-за влияния России на ООН.

В то же время Лещенко отметил возможные осложнения из-за влияния России на ООН. По его словам, желание Кремля видеть ООН в этом процессе может свидетельствовать о наличии у него рычагов влияния, в частности права вето в Совете безопасности. Если Россия будет использовать это право для блокирования решений, которые ей не выгодны, переговорный процесс может значительно усложниться или даже стать невозможным.

"Мы это проходили уже много раз", - высказался советник главы ОПУ.

Сможет ли Украина вернуть контроль над ЗАЭС в рамках соглашения с США

Советник руководителя ОПУ Сергей Лещенко заявил, что, несмотря на стремление США расширить соглашение о правилах и условиях инвестиционного фонда, известное как договор о недрах, пока этот документ остается в редакции, принятой правительством 26 февраля.

"Мы увидели желание (американской стороны) расширить этот договор. Он пока не прошел расширенное согласование. Есть только версия, которая прошла через наш Кабмин, она готова к подписанию. Это та версия, которая "ездила" на подписание в Белый дом, но по известным причинам не была подписана. Других версий нет", - рассказал Лещенко.

Что известно о Запорожской АЭС / Инфографика: Главред

Он отметил, что любая новая версия этого соглашения должна пройти процедуру рассмотрения в Кабмине, быть одобренной и подготовленной к подписанию.

По словам Лещенко, в настоящее время, если переговоры и продолжаются, то они носят технический характер и не сопровождаются политическим согласием.

В то же время он отметил, что Украина готова обсуждать развитие, инвестирование и интеграцию ЗАЭС в украинский, а затем и европейский энергетический рынок, если США заинтересованы в этом.

Лещенко подчеркнул, что пока эти вопросы не включены в сырьевое соглашение, поскольку его проект уже утвержден правительством, однако не исключил возможных изменений в будущем.

Что ждет украинские порты в Черном море

Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко сообщил, что во время первого дня переговоров в Эр-Рияде обсуждали вопросы безопасности судоходства в Черном море и инфраструктуры.

В частности, речь шла о защите портов, включая херсонский, который ранее не упоминался в официальных коммуникациях, но также нуждается в гарантиях безопасности.

По словам Лещенко, рассматривали вопрос защиты Черноморского порта, трех крупных одесских портов и меньших объектов. Он отметил, что Украина, которая сейчас имеет преимущество в Черном море благодаря дронам, может взять на себя определенные обязательства, если Россия проявит "добрую волю" к мирному урегулированию.

Кроме того, представитель ОП отметил, что инфраструктура также является частью переговорного процесса. По его словам, каждая встреча традиционно начинается и завершается обсуждением вопроса возвращения украинских детей.

"Я думаю, что часть переговоров - это были звонки в Москву с воплями и криками. Но посмотрим, что будет в итоге. Потому что пока такого заявления нет, мы не можем анализировать это", - считает советник главы ОП.

Лещенко обратил внимание, что после 12-часовых переговоров между США и РФ не было принято совместного заявления. Он пояснил, что такие решения могут приниматься на завершающем этапе переговоров, поэтому не стоит ожидать их после каждой встречи американской и украинской делегаций.

Также он подчеркнул, что вопросы, которые обсуждали США и Россия, требуют дальнейшего анализа и обратной связи со стороны украинской стороны.

Удастся ли договориться о перемирии до 20 апреля

По сообщениям западных СМИ, в частности Bloomberg, в Белом доме надеются достичь соглашения о перемирии между Украиной и Россией до 20 апреля. Однако, оценивая реалистичность такого плана, стоит обратить внимание на тенденцию, проявляющуюся в действиях членов команды Трампа - они пытаются подстроить реальность под свои заявления. Об этом в эксклюзивном комментарии для Главреда заявил политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук.

По его словам, складывается впечатление, что команда Трампа просто планирует сделать официальное заявление до 20 апреля, независимо от того, будет ли оно реализовано на практике.

Олещук указывает на то, что до сих пор непонятно, каким именно будет формат перемирия, о котором говорит администрация Трампа. Сначала во время встречи украинско-американской делегации обсуждалось всеобъемлющее прекращение огня. Однако после разговора Трампа с Путиным риторика изменилась - начали говорить только об ограничении ударов по энергетической инфраструктуре и перемирии на море. Таким образом, конечный формат прекращения боевых действий остается неопределенным.

"Пока это больше напоминает игры Трампа, а не конструктивный разговор. Также складывается впечатление, что Россия тянет время и манипулирует желанием Трампа как можно скорее объявить о прекращении огня. При этом Трамп и его команда делают вид, что они верят во все это, и квинтэссенцией этого было легендарное интервью Уиткоффа Такеру Карлсону. Для того, чтобы перемирие было установлено до 20 апреля, нужно, чтобы США давили не только на Украину, но и на Россию. Но у Трампа отказываются от серьезного давления на Москву, соответственно, Россия не считает нужным демонстрировать хотя бы малейшее желание присоединиться к этому процессу", - отметил Олещук.

Политолог также отметил важный аспект, что в случае необходимости давление США на Украину будет применен немедленно, тогда как влияние на Россию потребует больше времени.

Он делает вывод, что независимо от того, какие заявления звучат от администрации Трампа, они могут не соответствовать реальности. Судя по всему, для Трампа и его команды важны не реальные результаты, а скорее формальные заявления и подписанные документы, которые позволят отчитываться перед избирателями о выполнении обещаний и создавать имидж победителя.

"Если перемирие до 20 апреля установить не удастся, скорее всего, Трамп скажет, что Украина виновата, потому что не выполняет договоренности, и поэтому США просто перезагрузят отношения с Россией, вынеся вопрос Украины за скобки. Тогда будут происходить встречи Трампа с Путиным, снятие санкций с России и так далее", - подчеркнул аналитик.

По его мнению, для достижения прекращения огня администрации США придется искать по-настоящему сильные аргументы, которые заставили бы Россию согласиться на такой шаг.

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