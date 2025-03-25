Возобновление авиасообщения в Украине: одна из компаний вышла с заявлением

Главное:
- Wizz Air готова вернуться в Украину
- Лоукостер имеет большие планы относительно Украины
- Компания разработала маршруты на первые 6 месяцев после возобновления работы
Авиакомпания Wizz Air объявила о готовности возобновить свою работу в Украине. Об этом сообщил гендиректор компании Йозеф Варади во время конференции "Логистика как драйвер экономического роста" от аналитического центра We Build Ukraine.
По его словам, Wizz Air уже приближается к соглашению по возобновлению коммерческой деятельности с некоторыми украинскими аэропортами. В компании не назвали конкретных сроков, однако отметили, что имеют в отношении Украины большие планы.
"Мы планируем не просто летать в Украину, но и летать из Украины, восстанавливая операционные базы", - подчеркнул Варади.
Компания уже имеет план для создания сети из примерно 100 маршрутов в течение первых полгода со дня возобновления операционной деятельности. Это, согласно плану, обеспечит пассажиропоток в 5 миллионов человек в год.
"Мы уже готовы. Мы ведем активные переговоры с вашими аэропортами во Львове и Киеве и уже близки к заключению коммерческого соглашения", - подытожил представитель Wizz Air.
Возобновление авиасообщения в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair в начале февраля 2025 года также сообщила, что разрабатывает планы возобновления полетов в Украину.
Накануне стало известно, что в октябре 2024 года Украина в Варшаве презентовала дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас частично открыть воздушное пространство над Украиной невозможно. Этого не позволяет ситуация с безопасностью.
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Что такое Wizz Air?
Wizz Air - венгерская бюджетная (лов-кост) авиакомпания, крупнейшая авиакомпания в стране. Главный офис располагается в Будапеште. Компания, основанная в сентябре 2003, осуществляет пассажирские авиаперевозки преимущественно в страны Европы, а также в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. По состоянию на 2019 перелеты осуществляются в 155 направлениях, в 45 стран, пишет Википедия.
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