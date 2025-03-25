Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Возобновление авиасообщения в Украине: одна из компаний вышла с заявлением

Анна Косик
25 марта 2025, 17:59
81
Представители венгерской авиакомпании рассказали насколько близки к возобновлению полетов в Украину.
Wizz Air, аэропорт
Точной даты возобновления авиаперелетов в компании не назвали / Коллаж: Главред, фото: flickr, УНИАН

Главное:

  • Wizz Air готова вернуться в Украину
  • Лоукостер имеет большие планы относительно Украины
  • Компания разработала маршруты на первые 6 месяцев после возобновления работы

Авиакомпания Wizz Air объявила о готовности возобновить свою работу в Украине. Об этом сообщил гендиректор компании Йозеф Варади во время конференции "Логистика как драйвер экономического роста" от аналитического центра We Build Ukraine.

По его словам, Wizz Air уже приближается к соглашению по возобновлению коммерческой деятельности с некоторыми украинскими аэропортами. В компании не назвали конкретных сроков, однако отметили, что имеют в отношении Украины большие планы.

видео дня

"Мы планируем не просто летать в Украину, но и летать из Украины, восстанавливая операционные базы", - подчеркнул Варади.

Компания уже имеет план для создания сети из примерно 100 маршрутов в течение первых полгода со дня возобновления операционной деятельности. Это, согласно плану, обеспечит пассажиропоток в 5 миллионов человек в год.

"Мы уже готовы. Мы ведем активные переговоры с вашими аэропортами во Львове и Киеве и уже близки к заключению коммерческого соглашения", - подытожил представитель Wizz Air.

Возобновление авиасообщения в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair в начале февраля 2025 года также сообщила, что разрабатывает планы возобновления полетов в Украину.

Накануне стало известно, что в октябре 2024 года Украина в Варшаве презентовала дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас частично открыть воздушное пространство над Украиной невозможно. Этого не позволяет ситуация с безопасностью.

Читайте также:

Что такое Wizz Air?

Wizz Air - венгерская бюджетная (лов-кост) авиакомпания, крупнейшая авиакомпания в стране. Главный офис располагается в Будапеште. Компания, основанная в сентябре 2003, осуществляет пассажирские авиаперевозки преимущественно в страны Европы, а также в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. По состоянию на 2019 перелеты осуществляются в 155 направлениях, в 45 стран, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева новости Львова авиарейсы авиасообщение Wizz Air новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Тишина на море и не только: Зеленский назвал 5 пунктов договоренностей с США и РФ

Тишина на море и не только: Зеленский назвал 5 пунктов договоренностей с США и РФ

18:34Украина
Угроза наступления РФ: офицер НГУ предупредил об опасности для Днепропетровщины

Угроза наступления РФ: офицер НГУ предупредил об опасности для Днепропетровщины

17:47Украина
Судьба 4 регионов Украины и ЗАЭС: известны результаты переговоров в Саудовской Аравии

Судьба 4 регионов Украины и ЗАЭС: известны результаты переговоров в Саудовской Аравии

17:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
Погода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в Украине

Погода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в Украине

Как элемент роскоши: в Украине на 32% подорожал популярный продукт

Как элемент роскоши: в Украине на 32% подорожал популярный продукт

Новолуние в марте принесет успех 3 знакам зодиака: кому ждать грандиозных финансовых перемен

Новолуние в марте принесет успех 3 знакам зодиака: кому ждать грандиозных финансовых перемен

Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

"Нашла нового жеребца": Вера Брежнева закрутила роман с киевлянином

"Нашла нового жеребца": Вера Брежнева закрутила роман с киевлянином

Последние новости

18:34

Тишина на море и не только: Зеленский назвал 5 пунктов договоренностей с США и РФ

18:21

Как сажать морковь без прореживания - хитрые способы для хорошего урожая

18:01

Супертест на IQ: найдите 3 отличия в картинках Санты и оленя за 11 секунд

17:59

Возобновление авиасообщения в Украине: одна из компаний вышла с заявлением

17:50

Закуска, которую разметали со стола в СССР: рецепт давно забытого блюда

Погода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в УкраинеПогода в апреле будет аномальной: прогноз на Пасху в Украине
17:47

Угроза наступления РФ: офицер НГУ предупредил об опасности для Днепропетровщины

17:43

Судьба 4 регионов Украины и ЗАЭС: известны результаты переговоров в Саудовской Аравии

17:32

Переговоры в Саудовской Аравии: о чем договорились США с Украиной и РФ

17:20

Экс-директор РАЭС Павлишин приобрел себе во время войны новый Mercedes-Benz S класса

Реклама
17:08

В РФ ополчились против Ефремова: в театре отказываются с ним работать

16:57

Доллар пошел на взлет: новый курс валют на 26 марта

16:56

Готова ли Украина к безусловному прекращению огня: посол Украины в США дала ответ

16:40

Александр Педан показал красавицу-дочку

16:00

Чем отличаются 2 парня: только люди со "зрением орла" угадают за 5 секунд

16:00

Цены растут "на глазах": в Украине резко дорожает популярный продукт

15:45

Как украсить дом к Пасхе: трендовые идеи 2025 года

15:40

Максим Козицкий развелся с женой после 20 лет брака - причина

15:40

4 знака зодиака, которые лучше всех решают проблемы

15:20

Звезда "Крепостной" призналась, почему не вышли за отца своей дочери

15:12

Повторяют ту же ошибку: россияне сильно просчитались в Белгородской области

Реклама
15:07

ТОП-5 детективных сериалов, от которых невозможно оторваться

15:01

"Вашингтон прекратит обстрелы": Лавров выдал абсурдное заявление и набросился на КиевВидео

14:52

ВСУ перебили логистику врага и продвинулись вперед возле Покровска - Сазонов

14:50

В одном браслете: голливудская актриса снялась в смелой фотосессии

14:43

Взрывы на аэродроме ВКС России: в разведке Британии оценили удары вглубь РФ

14:42

Как нельзя одеваться мужчине - как выглядеть модно и уместно в разных ситуациях

14:35

Не хуже, чем традиционные: рецепт бомбических голубцов без заморочекВидео

14:26

Знают единицы: при какой температуре нужно стирать постельное белье

14:11

Сыр должен "дышать": как правильно хранить любимый продукт в холодильнике

14:10

Трамп уйдет из процесса: дипломат назвал риск прекращения огня в Украине

14:10

Ударят заморозки: синоптик назвала дату сильного похолодания в Украине

13:49

"Вопли и крики" из Москвы: у Зеленского раскрыли детали переговоров в Эр-Рияде

13:34

Джастин Тимберлейк опозорил россиянку и ее нижнее белье во время концертаВидео

12:55

Меган Маркл показала детей от принца Гарри: "История любви"

12:51

Вертолеты РФ взорвали кассетными HIMARS: Forbes о деталях ракетного удара ВСУ

12:40

ВСУ оставили часть позиций возле Торецка: военный прокомментировал ситуацию

12:37

"Не справилась с болью утраты": в Виннице ушла из жизни вдова защитника Катя Гнот

12:33

Сидит в "Одноклассниках" и дружит с оккупантами: чем занята пловчиха Яна Клочкова

12:18

В Эр-Рияде состоялся новый раунд переговоров между Украиной и США - СМИ

12:11

Потап заговорил о прошлом с Настей Каменских - что произошло

Реклама
11:49

"Эрдоган может уйти": в Раде спрогнозировали результаты протестов в ТурцииВидео

11:34

Группа за группой: оккупанты активно штурмуют позиции ВСУ под Покровском

11:29

Какой будет погода в Украине в апреле: синоптики дали прогноз на месяц

11:26

Лучшие соседи: что посадить рядом с чесноком

11:26

В СССР запрещали одну из категорий граждан: историк раскрыл малоизвестное правилоВидео

10:52

Китайский гороскоп на завтра 26 марта: Крысам - разочарования, Козлам - конфликты

10:50

РФ перебрасывает штурмовиков через Оскол и пытается расширить плацдарм – Хортица

10:44

В ОАЭ пытаются замять дело изувеченной украинской модели: что происходит

10:36

Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии: обнародован список требований Москвы

10:21

Перемирие может быть достигнуто в 2025-м: Олещук сказал, что должен сделать ТрампВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Операция в Курской области
Аналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на Курщине
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять