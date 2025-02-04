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"Мы крутой бренд": Ryanair готовится возобновить полеты в Украину

Виталий Кирсанов
4 февраля 2025, 14:38
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Планы Ryanair предусматривают открытие около 24 маршрутов, обслуживающих Киев и Львов.
Ryanair
Ryanair готовится возобновить полеты в Украину / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Ryanair разрабатывает план начала полетов
  • Ryanair стремится вернуться в Украину с 2022 года

Крупнейшая авиакомпания Европы Ryanair разрабатывает планы возобновления полетов в Украину. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири в интервью изданию The Telegraph.

О'Лири сказал, что Ryanair разрабатывает план, который позволит начать полеты в течение четырех-шести недель после окончания военного конфликта. Планы составляются, поскольку президент США настаивает на прекращении огня.

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"Я очень надеюсь, что это произойдет в этом году. Я думаю, что одним из дел, которое Трамп, как я надеюсь, может осуществить, будет скорое разрешение вопроса о незаконном вторжении России в Украину", - сказал он.

Сразу после вступления в должность Трамп пригрозил ввести новые пошлины и санкции против России, если Владимир Путин не прекратит "нелепую войну" в Украине. Он написал в Truth Social: "Мы можем сделать это легким путем или трудным путем - и легкий путь всегда лучше".

Планы Ryanair предусматривают открытие около 24 маршрутов, обслуживающих Киев и Львов. Пропускная способность будет обеспечиваться за счет перенаправления самолетов, базирующихся в таких аэропортах, как Станстед и Париж-Орли, для обслуживания городов.

О'Лири заявил, что для удовлетворения требований Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) потребуется официальное прекращение боевых действий.

"В конечном итоге потребуется некое прекращение огня, поскольку EASA не позволит ничему летать там, пока у них не будет разумной уверенности в том, что там не будут летать ракеты", - сказал он.

Отмечается, что Ryanair стремится вернуться в Украину после того, как до нападения в феврале 2022 года она стала вторым по величине авиаперевозчиком в стране.

"У нас потрясающая репутация в бывших коммунистических странах. Они все любят Ryanair. Они видят в нас что-то вроде McDonald's. Мы крутой, своего рода американский бренд", - сказал О'Лири.

Открытие аэропортов в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине уже разработали пошаговый план по открытию аэропортов во время войны. Отмечается, что во время войны стратегической задачей является сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры.

В свою очередь старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон объяснил, когда откроют аэропорты в Украине. По его мнению, если самолеты начнут летать из аэропорта "Львов", то обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также раскрыл, когда заработают аэропорты. Правительство, по его словам, провело оценку рисков и определило потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства.

Мэр Львова Андрей Садовый недавно заявил, что уже в этом году в Украине, несмотря на войну, откроются определенные аэропорты.

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Что такое Ryanair

Ryanair - ирландская сверхбюджетная авиакомпания, основанная в 1984 году. Её штаб-квартира находится в Дублине, Ирландия, а основные операционные базы - в аэропортах Дублина и Лондона Станстед. Она составляет самую большую часть семейства авиакомпаний Ryanair Holdings и имеет дочерние авиакомпании Ryanair UK, Buzz, Lauda Europe и Malta Air. Это крупнейшая авиакомпания Ирландии, а в 2016 году она стала крупнейшей авиакомпанией в мире по количеству регулярных международных пассажиров. Главный офис находится в Сордсе, графство Дублин. Основана в 1984 году ирландским миллионером Тони Райаном (1936-2007), Крисом Райаном и Лиамом Лонерганом (владельцем туристического агентства). В 1985 году компания летала по единственному маршруту Уотерфорд - аэропорт Гатвик (Лондон) на бразильском 15-местном Embraer Bandeirante.

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