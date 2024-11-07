Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Уже обозначили дату: стало известно, когда откроют аэропорты в Украине

Даяна Швец
7 ноября 2024, 16:53
362
Все будет зависеть как от работы противовоздушной обороны, так и от ситуации с безопасностью.
Уже обозначили дату: стало известно, когда откроют аэропорты в Украине
В Украине со временем могут открыть аэропорты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Самое главное из материала:

  • Стала известна приблизительная дата открытия первого аэропорта
  • Где лучше открывать воздушное пространство - во Львове или Киеве

Уже к концу января 2025 года полеты в одном из украинских аэропортов - "Львов" или "Борисполь" могут возобновиться.

Об этом заявил старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) в Киеве 7 ноября.

видео дня

"Думаю, если нам повезет, то в январе (2025 года - ред.) у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать (из Украины - ред.)", - сказал Эллисон.

Он убежден, что, если самолеты начнут летать из аэропорта "Львов", то обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще. Однако президент Владимир Зеленский склоняется к мысли, чтобы первым был открыт международный аэропорт "Борисполь".

"Президент возненавидит меня за то, что я это сказал, потому что он сфокусирован на "Борисполе", однако начальный фокус - "Львов". Семь минут полета от Польши", - сказал старший партнер компании Marsh McLennan.

Старший партнер компании Marsh McLennan подчеркнул, что пассажирские Airbus-320 и Boeing-737 также, как и небольшой пассажирский авиалайнер, потребуют страховки минимум на три четверти миллиарда долларов.

Однако, несмотря на все, окончательное решение относительно полетов будут принимать в Офисе президента. Все будет зависеть как от работы противовоздушной обороны, так и от ситуации с безопасностью.

"Я продолжаю говорить, что Львов гораздо безопаснее Тель-Авива. Людям не нравится, когда я так говорю, но я говорю", - сказал он.

Массированные воздушные атаки России по Украине

Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

Открытие воздушного пространства в Украине - что известно

Как сообщал недавно Главред, в Украине уже разработали пошаговый план по открытию аэропортов во время войны. Сейчас стратегической задачей для нас является сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры, чтобы когда придет время, смогли восстановить гражданские полеты максимально быстро.

В ОП также прокомментировали первое открытие аэропорта. Отмечалось, что международный аэропорт "Ужгород" может обеспечить чартерные рейсы, нерегулярные.

В свою очередь авиаэксперт Константин Криволап также прокомментировал восстановление пассажирских авиаперелетов. По его словам, в Украине смогут летать самолёты только в том случае, если удастся обеспечить безопасность аэропортов, пассажиров, самолётов и взлётно-посадочных полос на должном уровне.

Другие интересные новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине воздушное пространство Аэропорт Борисполь аэропорт Жуляны война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Байден обратился к американцам с заявлением

Байден обратился к американцам с заявлением

18:39Мир
Украину при Трампе может ждать два сценария: дипломат сделал прогноз

Украину при Трампе может ждать два сценария: дипломат сделал прогноз

18:15Политика
Байден влетает "в последний вагон": как США ускорят военную помощь - эксперт

Байден влетает "в последний вагон": как США ускорят военную помощь - эксперт

17:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
США будут сокращать объемы помощи для Украины: аналитик дал неутешительный прогноз

США будут сокращать объемы помощи для Украины: аналитик дал неутешительный прогноз

Минус три корабля: в Forbes рассказали об ударе ГУР по Каспийской флотилии РФ

Минус три корабля: в Forbes рассказали об ударе ГУР по Каспийской флотилии РФ

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Украинцы могут увеличить размер своей пенсии: что нужно сделать

Украинцы могут увеличить размер своей пенсии: что нужно сделать

Трамп готовит резонансный план завершения войны: СМИ узнали детали

Трамп готовит резонансный план завершения войны: СМИ узнали детали

Последние новости

18:39

Байден обратился к американцам с заявлением

18:22

Очень редкое явление: почему мы почти не видим птенцов голубей - ответ удивляет

18:15

Украину при Трампе может ждать два сценария: дипломат сделал прогноз

17:57

"Все ожидают": у Зеленского ответили, согласится ли Трамп на условия Путина

17:35

Байден влетает "в последний вагон": как США ускорят военную помощь - эксперт

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:30

Си Цзиньпин обратился к Трампу и назвал просьбу Китая

17:28

Ударит мороз -3 градуса: какие области Украины накроют осадки

17:14

Конец войны и "объятия с Путиным": Зеленский выступил на саммите в Будапеште

17:04

"Были профессиональные отношения с его женой": Евгений Филатов рассказал о дружбе с Синельниковым

Реклама
17:02

"Я откопал ребенка первым": массированный обстрел Запорожья - уничтожены дома и онкобольницаФото

16:58

Кейт Миддлтон вернулась к одному из своих хобби

16:53

Уже обозначили дату: стало известно, когда откроют аэропорты в Украине

16:41

22-летний популярный певец ушел от невесты через полгода после рождения ребенка

16:30

Удары по Крымскому мосту: в ВМС ВСУ сделали интригующее заявление

16:29

Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и рассказал, что нужно Украине

16:21

Девушка опаздывает на рейсы и садится в самолет последней: зачем она так делает

16:03

Ядерный статус или смерть: победа Трампа поставила Украину перед выбором - FP

15:44

"Застанет врасплох": Туск спрогнозировал действия Трампа относительно войны в Украине

15:43

4 знака зодиака, которые могут пожениться до конца 2024 года

15:40

Переговоры Трампа и Путина до инаугурации: в Кремле раскрыли детали

Реклама
15:40

Сильно повреждены несколько кораблей: новые детали удара по флотилии РФ на Каспии

15:15

Как правильно обрезать малиновое дерево в ноябре: летом будет отличный урожайВидео

15:12

Удар по Каспийской флотилии РФ: аналитик назвал вероятную цель атаки

15:07

Решение пойдет на пользу Украине: эксперт назвал неожиданный "плюс" от Трампа

15:03

Как почистить матрас без химии и лишних хлопот за 30 минут

15:00

Передумал: Лорак сухо ответила на вопрос о свадьбе

14:52

В НАТО сделали прогноз о политике Трампа по Альянсу

14:39

Российский дрон разворотил квартиру в Киеве известной украинской телеведущей

14:37

"Выживают, как могут": турецкий сериал выставил украинок проститутками, разгорелся скандалВидео

14:35

Где спрятался крокодил: только самый умный найдет хищника за 7 секунд

14:19

Сразу три НПЗ в России частично остановили работу: в чем причина

14:17

"Сделаю, чтобы вас не было": Анна из группы Алиби рассказала про угрозы Цекало

14:09

Алла Пугачева оставит без наследства детей и внуков - росСМИ

14:07

Поставки вооружений Украине: в Южной Корее сделали заявление

14:04

Искусство лени: как безделье становится трендом и делает вас продуктивным

14:00

5 шагов, чтобы подготовить жилье к зиме: эксперт поделилась "золотыми" правилами

13:12

Проще не придумаешь: рецепт вкусных котлет без мяса - быстро и полезноВидео

13:12

Трамп готовит резонансный план завершения войны: СМИ узнали детали

12:57

Люди пили в храме "целебную" воду, но она оказалась совсем не из источника

12:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 ноября (обновляется)

Реклама
12:53

Путин приказал закрепиться до конца месяца: как враг провалил миссию на Харьковщине

12:51

Гороскоп на завтра 8 ноября: Водолеям - успех во всем, Ракам - важное сообщение

12:38

Можно ли сушить белье на батарее: ответ экспертов удивит многих

12:34

Впервые за время полномасштабного вторжения: Зеленский прибыл в ВенгриюВидео

12:26

Изъяли почти 20 тыс. долларов: чиновницу Центральной МСЭК поймали на взяткеФото

12:21

Как Трамп повлияет на войну в Украине: в США раскрыли детали

12:13

Трамп попытается убедить Путина заключить соглашение о прекращении войны в Украине - Волкер

12:12

"Воюй или работай": премьер Шмыгаль объяснил, кому повестки поступят первыми

12:05

Мелания Трамп рассказала, как справляется со стрессом, остается здоровой и красивой

11:56

Трамп и президент Южной Кореи обсудили войска КНДР в РФ: что решили

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять