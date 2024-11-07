Уже обозначили дату: стало известно, когда откроют аэропорты в Украине

Все будет зависеть как от работы противовоздушной обороны, так и от ситуации с безопасностью.

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В Украине со временем могут открыть аэропорты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Стала известна приблизительная дата открытия первого аэропорта

Где лучше открывать воздушное пространство - во Львове или Киеве

Уже к концу января 2025 года полеты в одном из украинских аэропортов - "Львов" или "Борисполь" могут возобновиться.

Об этом заявил старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон на 10-м Киевском международном экономическом форуме (КМЭФ) в Киеве 7 ноября.

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"Думаю, если нам повезет, то в январе (2025 года - ред.) у нас будет пять или шесть авиакомпаний, которые захотят летать (из Украины - ред.)", - сказал Эллисон.

Он убежден, что, если самолеты начнут летать из аэропорта "Львов", то обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще. Однако президент Владимир Зеленский склоняется к мысли, чтобы первым был открыт международный аэропорт "Борисполь".

"Президент возненавидит меня за то, что я это сказал, потому что он сфокусирован на "Борисполе", однако начальный фокус - "Львов". Семь минут полета от Польши", - сказал старший партнер компании Marsh McLennan.

Старший партнер компании Marsh McLennan подчеркнул, что пассажирские Airbus-320 и Boeing-737 также, как и небольшой пассажирский авиалайнер, потребуют страховки минимум на три четверти миллиарда долларов.

Однако, несмотря на все, окончательное решение относительно полетов будут принимать в Офисе президента. Все будет зависеть как от работы противовоздушной обороны, так и от ситуации с безопасностью.

"Я продолжаю говорить, что Львов гораздо безопаснее Тель-Авива. Людям не нравится, когда я так говорю, но я говорю", - сказал он.

Массированные воздушные атаки России по Украине Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения. 26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

Открытие воздушного пространства в Украине - что известно

Как сообщал недавно Главред, в Украине уже разработали пошаговый план по открытию аэропортов во время войны. Сейчас стратегической задачей для нас является сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры, чтобы когда придет время, смогли восстановить гражданские полеты максимально быстро.

В ОП также прокомментировали первое открытие аэропорта. Отмечалось, что международный аэропорт "Ужгород" может обеспечить чартерные рейсы, нерегулярные.

В свою очередь авиаэксперт Константин Криволап также прокомментировал восстановление пассажирских авиаперелетов. По его словам, в Украине смогут летать самолёты только в том случае, если удастся обеспечить безопасность аэропортов, пассажиров, самолётов и взлётно-посадочных полос на должном уровне.

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