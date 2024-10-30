Открытие аэропортов во время войны: в Украине уже разработали пошаговый план

План и потребности Украины для частичного открытия воздушного пространства.

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Открытие аэропортов в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Украина представила пошаговый план по открытию воздушного пространства

США готовы обеспечить экспертную и техническую помощь

Украина в Варшаве представила дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что министр развития общин и территорий Алексей Кулеба отметил, что открытие воздушного пространства "это очень сложный вопрос как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения взаимодействия со всеми вовлеченными сторонами".

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"Это первое экспертное обсуждение, которое, как мы ожидаем, поможет двигаться вперед в вопросе создания условий для открытия воздушного пространства. Во время войны стратегической задачей для нас является сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры, чтобы когда придет время, мы смогли восстановить гражданские полеты максимально быстро", - подчеркнул он.

В то же время, экономический советник посольства США в Украине Мэри Элизабет Мэдден отметила важность поддержки Украины в усилиях по восстановлению гражданской авиации и готовность Соединенных Штатов Америки обеспечить экспертную и техническую помощь.

Стоит добавить, что во время конференции заместитель министра Сергей Деркач представил пошаговый план и потребности для частичного открытия воздушного пространства.

"Оценка рисков для гражданской авиации была подготовлена Государственной авиационной службой, документ представил первый заместитель председателя Сергей Коршук. Об особенностях обеспечения безопасности аэронавигации и готовности аэронавигационной системы докладывал директор Украэроруха Андрей Ярмак. Кроме этого, о готовности аэропортов рассказали генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский и генеральный директор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская", - говорится в сообщении пресс-службы.

Открытие аэропортов Украины В декабре 2023 года заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига заявил, что в Украине планируют открыть аэропорт. Это произойдет тогда, когда позволит ситуация с безопасностью. Первым аэропортом, который откроют, будет "Борисполь". Именно его первым закрыли из-за начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Глава ОП Андрей Ермак отметил, что уже вскоре "Борисполь" начнет принимать и отправлять самолеты. Он утверждал, что Украина "в состоянии обеспечить безопасность этого объекта". 19 декабря 2023 года из Международного аэропорта "Борисполь" был выполнен технический перегон Boeing 777-300 по запросу Skyline Express. "Это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с начала войны. Даже при условии закрытия воздушного пространства", - сообщили в пресс-службе "Борисполя". Пассажиров и груза на самолете не было.

Возможность открытия аэропортов в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине уже более 2,5 лет гражданские полеты остаются отмененными из-за полномасштабного вторжения России.

Однако, бывший глава Закарпатской ОГА, а ныне заместитель главы Офиса президента Виктор Микита заявил, что международный аэропорт "Ужгород" может обеспечить чартерные рейсы.

Кроме того, вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков также говорил, что Украина начинает официальные переговоры с регуляторами по открытию аэропортов. Есть несколько сценариев того, как будет развиваться ситуация.

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