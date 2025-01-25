"У нас нет другого варианта": Садовый дал надежду на открытие аэропортов Украины

Если страна присутствует на авиационной карте, то она присутствует на карте мира, говорит Садовый.

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Садовый прокомментировал открытие аэропортов / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, тг-канал Садового

Что сказал Садовый:

Для открытия аэропортов нужно политическое решение

Во времена войны надо выживать, поэтому у нас нет другого выхода

Уже в этом году в Украине, несмотря на войну, откроются определенные аэропорты. Такое мнение высказал мэр Львова в интервью изданию "Твой город".

По словам главы города, для этого существуют "технические возможности".

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"Однозначно, что в этом году в Украине начнут работать несколько аэропортов. Для этого есть технические и другие возможности. Должно быть политическое решение. Видимо, оно будет", - отметил Садовый.

По мнению Андрея Садового, это, в первую очередь, вопрос безопасности Украины. В то же время, если страна присутствует на авиационной карте, то она присутствует на карте мира.

В качестве примера городской голова Львова привел Израиль. Аэропорт Тель-Авива работал даже во время войны, его считали "единственным мостом", который соединял страну с остальным миром.

Стоит обратить внимание, по словам мэра города Льва, что не произошло ни одного случая сбивания самолетов над Израилем, ведь все они имеют спецоборудование под крыльями, которое применяется если существует опасность атаки.

"Мир это уже прошел. У нас нет другого варианта, мы должны выживать, жить во времени войны", - добавил Садовый.

Открытие аэропортов в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине уже разработали пошаговый план по открытию аэропортов во время войны. Отмечается, что во время войны стратегической задачей является сохранить авиационную инфраструктуру и квалифицированные кадры.

В свою очередь старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон объяснил, когда откроют аэропорты в Украине. По его мнению, если самолеты начнут летать из аэропорта "Львов", то обеспечить механизмы страхования для авиации будет проще.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также раскрыл, когда заработают аэропорты. Правительство, по его словам, провело оценку рисков и определило потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства.

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Кто такой Андрей Садовый? Андрей Садовый - украинский политик, общественный деятель и предприниматель, председатель Львовской городской общины (возглавляет город с 2006 года). Основатель общественной организации "Самопомощь", член партии "Объединение "Самопомощь"", пишет Википедия.

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