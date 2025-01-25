Единственный случай: кого из инвалидов могут призвать в армию - объяснение

Ключевые ответы на вопросы:
- В каких случаях мужчина с инвалидностью может быть мобилизован
- Как инвалиду избежать ложной мобилизации
Мужчины с инвалидностью имеют законное право на отсрочку от мобилизации, в том числе и во время военного положения. Однако существуют обстоятельства, при которых такие лица могут быть привлечены к службе, объясняет Униан.
Возможна ли мобилизация людей с инвалидностью?
В Украине запрещено мобилизовать лиц с установленной инвалидностью, независимо от ее группы. Если инвалидность подтверждена официально и оформлена отсрочка, то мобилизация такого лица невозможна.
Впрочем, человек с инвалидностью третьей группы может попасть в армию при условии, если он добровольно заключил контракт, а его состояние здоровья не препятствует выполнению военных обязанностей. Это единственный случай, когда мужчины с инвалидностью могут проходить службу.
Обязательно ли идти в военкомат с инвалидностью?
Граждане, которые получили инвалидность после 24 февраля 2022 года, обязаны пройти переосвидетельствование и подтвердить диагноз. Но есть исключения, при которых эта процедура не является обязательной.
Не нужно проходить перекомиссию, если инвалидность связана с:
- потерей стопы, кисти, конечности или парного органа;
- изменением группы инвалидности;
- психическими расстройствами, ДЦП, онкологией или нарушением умственного развития;
- заболеваниями, полученными во время военной службы.
Также не требуется повторное обследование в случаях, когда лицо имеет инвалидность 1 группы, поскольку ее устанавливают по тяжелым диагнозам, которые практически невозможно сфальсифицировать.
Когда возможно привлечение инвалида к службе?
Хотя закон запрещает мобилизовать инвалидов, существуют ситуации, при которых это может произойти:
- Отсутствие оформленной отсрочки. Инвалидность автоматически не означает освобождение от мобилизации - нужно подавать документы в ТЦК или регистрироваться в приложении "Резерв+", чтобы получить официальную отсрочку. Если этого не сделано, лицо может быть мобилизовано.
- Неподтвержденная инвалидность. Замена МСЭК на врачебно-экспертные группы привела к случаям, когда при переосвидетельствовании инвалидность не подтверждают. В такой ситуации мужчина теряет свой статус и подлежит мобилизации.
Это формально не противоречит закону, ведь без подтвержденной инвалидности и официальной отсрочки лицо считается призывником.
Мобилизация в Украине - последние новости
Напомним, как информировал Главред, в Украине продлили военное положение и мобилизацию. Решение о продлении действия военного положения поддержали 315 нардепов.
Также рассказывалось, кого не мобилизуют с 1 февраля 2025 года. Согласно украинскому законодательству, прежде всего с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", есть несколько категорий граждан, которые освобождаются от призыва.
Кроме этого, ранее объяснялось, какие три категории могут призвать в 2025 году.
Больше важных новостей:
- Россия украла у Штатов важный проект ракеты: Трамп выступил с громким заявлением
- Наступление РФ застопорилось: почему Покровское направление не по зубам врагу
- Ситуация на фронте обостряется: враг продвинулся в четырех точках - что известно
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред