Единственный случай: кого из инвалидов могут призвать в армию - объяснение

Человек с инвалидностью одной из групп может попасть в армию.

https://glavred.info/ukraine/edinstvennyy-sluchay-kogo-iz-invalidov-mogut-prizvat-v-armiyu-obyasnenie-10633811.html Ссылка скопирована

Почему инвалидность не всегда спасает от мобилизации / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые ответы на вопросы:

В каких случаях мужчина с инвалидностью может быть мобилизован

Как инвалиду избежать ложной мобилизации

Мужчины с инвалидностью имеют законное право на отсрочку от мобилизации, в том числе и во время военного положения. Однако существуют обстоятельства, при которых такие лица могут быть привлечены к службе, объясняет Униан.

Возможна ли мобилизация людей с инвалидностью?

В Украине запрещено мобилизовать лиц с установленной инвалидностью, независимо от ее группы. Если инвалидность подтверждена официально и оформлена отсрочка, то мобилизация такого лица невозможна.

видео дня

Впрочем, человек с инвалидностью третьей группы может попасть в армию при условии, если он добровольно заключил контракт, а его состояние здоровья не препятствует выполнению военных обязанностей. Это единственный случай, когда мужчины с инвалидностью могут проходить службу.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Обязательно ли идти в военкомат с инвалидностью?

Граждане, которые получили инвалидность после 24 февраля 2022 года, обязаны пройти переосвидетельствование и подтвердить диагноз. Но есть исключения, при которых эта процедура не является обязательной.

Не нужно проходить перекомиссию, если инвалидность связана с:

потерей стопы, кисти, конечности или парного органа;

изменением группы инвалидности;

психическими расстройствами, ДЦП, онкологией или нарушением умственного развития;

заболеваниями, полученными во время военной службы.

Также не требуется повторное обследование в случаях, когда лицо имеет инвалидность 1 группы, поскольку ее устанавливают по тяжелым диагнозам, которые практически невозможно сфальсифицировать.

Когда возможно привлечение инвалида к службе?

Хотя закон запрещает мобилизовать инвалидов, существуют ситуации, при которых это может произойти:

Отсутствие оформленной отсрочки. Инвалидность автоматически не означает освобождение от мобилизации - нужно подавать документы в ТЦК или регистрироваться в приложении "Резерв+", чтобы получить официальную отсрочку. Если этого не сделано, лицо может быть мобилизовано.

Инвалидность автоматически не означает освобождение от мобилизации - нужно подавать документы в ТЦК или регистрироваться в приложении "Резерв+", чтобы получить официальную отсрочку. Если этого не сделано, лицо может быть мобилизовано. Неподтвержденная инвалидность. Замена МСЭК на врачебно-экспертные группы привела к случаям, когда при переосвидетельствовании инвалидность не подтверждают. В такой ситуации мужчина теряет свой статус и подлежит мобилизации.

Это формально не противоречит закону, ведь без подтвержденной инвалидности и официальной отсрочки лицо считается призывником.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как информировал Главред, в Украине продлили военное положение и мобилизацию. Решение о продлении действия военного положения поддержали 315 нардепов.

Также рассказывалось, кого не мобилизуют с 1 февраля 2025 года. Согласно украинскому законодательству, прежде всего с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", есть несколько категорий граждан, которые освобождаются от призыва.

Кроме этого, ранее объяснялось, какие три категории могут призвать в 2025 году.

Больше важных новостей:

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред