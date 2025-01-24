Кого не мобилизуют с 1 февраля 2025 года: полный перечень категорий

Некоторые категории граждан имеют законные основания для освобождения от мобилизации.

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Кто освобожден от мобилизации с 1 февраля / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Кто не подлежит призыву в ВСУ в феврале 2025 года

Почему призывники 18-25 лет не подлежат мобилизации

До 9 мая 2025 года Верховная Рада Украины вновь приняла решение продлить действие военного положения и мобилизацию. Это предусматривает призыв военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые признаны годными к службе. Главред рассказывает, кто в Украине не подлежит мобилизации в феврале 2025 года.

Кто не подлежит мобилизации с 1 февраля?

Процедура мобилизации в феврале будет оставаться неизменной. Согласно украинскому законодательству, прежде всего с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", есть несколько категорий граждан, которые освобождаются от призыва.

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Перечень лиц, которые не подлежат мобилизации:

Женщины. Они могут присоединиться к службе исключительно добровольно.

Они могут присоединиться к службе исключительно добровольно. Граждане с отсрочкой от мобилизации. Отсрочка предоставляется из-за обучения, семейных обстоятельств, ухода за людьми с инвалидностью или пожилыми людьми и т.д. (статья 23).

Отсрочка предоставляется из-за обучения, семейных обстоятельств, ухода за людьми с инвалидностью или пожилыми людьми и т.д. (статья 23). Лица с бронированием. Это граждане, необходимые для обеспечения работы в тылу (статья 25).

Это граждане, необходимые для обеспечения работы в тылу (статья 25). Граждане с непригодностью к службе. Пригодность подтверждается выводами военно-врачебной комиссии (согласно приказу Минобороны №402).

Пригодность подтверждается выводами военно-врачебной комиссии (согласно приказу Минобороны №402). Те, кто исключен с воинского учета по другим причинам, не связанным со здоровьем.

Мужчины старше 60 лет. Это предельный возраст для призыва.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Как будут мобилизовать граждан в возрасте от 50 до 60 лет?

Мужчины старшего возраста преимущественно направляются в части обеспечения. Однако освобождение от службы предоставляется только при наличии оснований, указанных в законе.

Могут ли мобилизовать призывников 18-25 лет?

Молодые мужчины этого возраста, которые еще не имеют статуса военнообязанных, не подлежат мобилизации.

Мобилизация в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал, в Украине продлили военное положение и мобилизацию. После начала полномасштабной войны с Россией это действие происходит регулярно.

Также сообщалось, какие три категории могут призвать в 2025 году.

Кроме этого, юрист Евгений Филипец расставил все точки над "і" и объяснил освобождение от службы мужчин 50+. По его словам, они продолжают подлежать мобилизации, хотя их служба обычно не связана с участием в боевых действиях.

Больше новостей о мобилизации в Украине:

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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