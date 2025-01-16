"Массовая мобилизация" спасателей: в ГСЧС сделали важное заявление

Главное:
- Информация о мобилизации 50% спасателей неправдива
- 90% личного состава ГСЧС забронировано
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям прокомментировали информацию о том, что 50% сотрудников ведомства якобы подлежат мобилизации.
Как говорится в Telegram-канале ГСЧС, опубликованная ранее информация не соответствует действительности.
"90% личного состава ГСЧС забронировано. В то же время подчеркиваем, что работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.п.) забронированы полным составом. Каждый день сотрудники ГСЧС спасают граждан, ликвидируют последствия российских обстрелов, часто – ценой собственного здоровья и жизни", – сообщили в ГСЧС.
Бронь для сотрудников ГСЧС: что известно
Ранее народный депутат Алексей Гончаренко написал, что "в последние дни начал снова получать уведомления от сотрудников ГСЧС" со ссылкой на их руководство о том, что их броня якобы сохраняется только до 28 февраля, а дальше 50% переводят в Вооруженные силы Украины.
"Некоторые уже составляют предварительные списки того, кого переведут. Это что новая серия? Такое было уже в прошлом году! Все решилось тем, что было отдельное распоряжение о 90% бронировании ГСЧС. Я не понимаю, зачем снова это начинать?" - написал нардеп в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Украине расширили перечень профессий для бронирования. Зарплата забронированных работников должна составлять не менее 20 тысяч гривен, кроме коммунальных и государственных учреждений.
Как сообщал Главред, Кабинет министров изменит подходы к освобождению сотрудников от мобилизации. Нововведения будут касаться правил присвоения предприятиям статуса "критически важного", учета уровня зарплат, а также региональных и отраслевых критериев.
Напомним, в Министерстве экономики опровергли заявление нардепа и сообщили, что лица, которые подлежат мобилизации и трудоустроились, могут быть забронированы по стандартной процедуре, как и все остальные.
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Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.
В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.
24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.
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