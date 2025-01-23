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Мобилизация студентов и преподавателей во время каникул: в МОН сделали заявление

Юрий Берендий
23 января 2025, 16:56
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В МОН отреагировали на информацию об отмене отсрочек от мобилизации для студентов, преподавателей и ученых в период каникул.
Мобилизация студентов и преподавателей во время каникул: в МОН сделали заявление
Будут ли отменять отсрочки от мобилизации на период каникул / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем сказал Оксен Лисовой:

  • В Украине не проводятся обсуждения по мобилизации студентов, преподавателей и ученых
  • Все противоречия в подзаконных актах будут урегулированы

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой 23 января заверил, что власть не планирует мобилизовать студентов, ученых и учителей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Лисового, мобилизация студентов, аспирантов, научных, научно-педагогических и педагогических работников, которые имеют право на отсрочку по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не предусмотрена. На правительственном уровне по этому поводу никаких обсуждений или дискуссий не проводится.

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"Любые противоречия, которые могут возникать в подзаконных актах или других документах, инициированных ЦОИВ по этому вопросу будут регулироваться в соответствии с действующим законом о мобилизации", - отметил он.

Что этому предшествовало

23 января член комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук, представитель фракции "Слуга народа", заявил о противоречии между Постановлением Кабинета Министров, которое регулирует порядок отсрочки от призыва на военную службу, и законом о мобилизации.

"16 января вступило в силу постановление КМУ о порядке отсрочки от призыва на военную службу. И два абзаца вызывают беспокойство и у педагогов, и у меня лично. Они противоречат закону о мобилизации и мобилизационной подготовке и могут вызвать очень неоднозначную трактовку", - написал Грищук в своем Facebook.

По его словам, постановление предусматривает, что студентам и аспирантам предоставляется отсрочка на один семестр, но не более шести месяцев, тогда как ученые, научно-педагогические и педагогические работники получают ее до конца учебного года, или до момента потери законных оснований для отсрочки.

"По этому постановлению отсрочка предоставляется до конца учебного года, то есть май-июнь. Что тогда с преподавателями в летние месяцы? (...) По студентам те же самые риски", - отметил нардеп.

Бронирование, инфографика Главред
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Грищук отмечает, что документ следует срочно согласовать с действующим законодательством. Закон предусматривает отсрочку для преподавателей на весь период действия трудового договора, а для студентов - на весь период обучения.

"Ситуация, когда студентов и преподавателей можно мобилизовать во время каникул, неприемлема", - подчеркнул Грищук.

Депутат также сообщил, что уже подготовил официальное обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю для решения этого вопроса.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина не сможет одолеть Россию в войне, сосредотачиваясь лишь на увеличении численности армии. Для победы необходимо высокотехнологичное западное оружие и дальнобойные ракеты. Об этом заявил народный депутат и член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский.

Мобилизовать 18-летних студентов после завершения базовой военной подготовки в вузах невозможно. Мобилизация в Украине начинается с 25 лет, а молодежь в возрасте 18-25 лет может вступить в армию только на добровольной основе путем подписания контракта, сообщили нардеп Алексей Гончаренко и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Законодательством Украины предусмотрено, что студенты, которые получают первое высшее образование, не подлежат мобилизации. Право на отсрочку имеют те, кто учится на бакалавра впервые или получает степень магистра после бакалавра. В то же время получение второго или третьего высшего образования или аспирантуры больше не даёт права на отсрочку.

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Оксен Васильевич Лисовой - украинский учитель, организатор образования, доцент. Заслуженный работник образования Украины. Лауреат Государственной премии Украины в области образования.
21 марта 2023 года занял должность министра образования и науки Украины.

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